La sorpresiva revelación de un ex Boca: «Basile me felicitó por no haber lesionado a Messi»

Lionel Messi siempre fue un referente en la Selección Argentina, pero en sus comienzos, no tenía el perfil que posee en la actualidad y el rol de los entrenadores para cuidarlo era clave. Así lo reveló un exjugador de Boca que compartió plantel con la Pulga en la Albiceleste.

Sebastián Battaglia, quien supo meterse en la historia grande de Boca, también tuvo su chance en el combinado nacional. En ese momento, llegó a compartir entrenamientos con Lionel Messi y recordó que no quiso ir a trabar fuerte para no lesionarlo.

“Veíamos en ese momento como se movía, como llevaba la pelota Messi y era muy diferente. Era muy potente de piernas y rápido, difícil de marcar. Lo he sufrido en algunas ocasiones cuando el Coco separaba a titulares y suplentes y hacíamos futbol, hubo un momento una vez que teníamos que ir a dividir la pelota y no trabé, je», reveló en TNT Sports.

Y confesó que el comentario que recibió por parte de Alfio Basile: «Me corrí, después el Coco me felicitó por no haber lesionado a Leo, iba a salir en todos los diarios”.

Sebastián Battaglia destrozó el Consejo de Fútbol de Boca

Luego de su etapa como jugador, Battaglia decidió ser entrenador y tuvo el desafío de dirigir a Boca. Aunque su paso no fue el esperado y se fue de la peor manera.

«Soy un agradecido en esa posibilidad, nunca fui desagradecido ni mucho menos, pero después hubo distintas cuestiones que hizo que el pensamiento no fuera el mismo de cada uno y a partir de ahí las cosas se dieron como se dieron«, reveló.

Y remarcó en diálogo con Radio del Plata que «agradecido voy a ser siempre, es más, a la despedida de Román fui, si hubiese tenido otro problema no iba, obviamente me duele la manera que me fui del club, que me sacaron me duele, las formas no fueron las correctas».