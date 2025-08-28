Scaloni definió los 29 convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que Argentina recibirá a Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre a las 20.30 y visitará a Ecuador el martes 9 a las 20.

Con respecto a la prelista publicada la semana pasada, Facundo Medina y Ángel Correa quedaron afuera, mientras que Claudio Echeverri, Alan Varela y José Manuel López se mantienen.

Los convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

El entrenador sorprendió con algunos nombres incluidos en lista preliminar, como por ejemplo el Flaco López, de gran presente en Palmeiras. En este 2025 acumula 17 goles en 46 partidos y le ganó la pulseada a Valentín Castellanos, delantero de la Lazio.

Más allá de que se especulaba con que podía quedar afuera, el DT lo ratificó. Otros que superaron el corte fueron Varela y Echeverri. El surgido de las inferiores de Boca, de buen presente en Porto, ocupa el lugar de Enzo Fernández, que fue expulsado frente a Colombia y recibió dos fechas de sanción.

El Diablito, recién llegado al Bayer Leverkusen, es uno de los tantos mediapuntas que incluyó Scaloni en esta lista y espera tener su debut en la Mayor en esta doble fecha.

El lado negativo del recorte es que quedaron afuera dos futbolistas, ambos habituales en las convocatorias del seleccionador nacional. Uno de ellos es Facundo Medina, que fue titular en el último partido ante Colombia y su ausencia puede llegar a extrañar teniendo en cuenta que Lisandro Martínez aún sigue recuperándose de su rotura de ligamento cruzado y no hay más centrales zurdos.

En el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y el joven Julio Soler le ganaron la pulseada al surgido de las inferiores de River.

Por su parte, Ángel Correa comenzó con buen pie su ciclo en el fútbol mexicano: anotó seis goles en ocho partidos con la camiseta de Tigres. Pese al buen presente, Scaloni optó por otras opciones en ataque dejando afuera al campeón del mundo y de América con la Albiceleste.