Javier Milei destrozó a Juan Román Riquelme: «Al presidente de Boca lo eligió un hincha de River»

El presidente Javier Milei dio un discurso este jueves y volvió a mostrar su descontento con la gestión de Juan Román Riquelme en Boca. El mandatario estaba desarrollando una anécdota cuando opinó sobre el exjugador.

Durante su exposición en Consejo Interamericano de Comercio, Milei se refirió a la situación que padeció este miércoles en Lomas de Zamora cuando acompañó a José Luis Espert a un acto de campaña. “Era muy emocionante ayer enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert, mi hermana y algunos de los candidatos de la Tercera Sección. Era un espectáculo”, planteó.

En ese momento, el mandatario recordó que “cuando jugaba en Chacarita seguí la campaña y no se dan una idea la cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras”.

"Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River"



Javier Milei recordó cuando "era hincha" del Xeneize y los fanáticos de Palmeiras les tiraron piedras a la hinchada y una golpeó a su padre: "Estoy acostumbrado a la adversidad".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/n188Wn1pWj — Corta (@somoscorta) August 28, 2025

A partir de esa situación, Milei estaba por comentar una experiencia que vivió cuando era hincha de Boca, pero se interrumpió para apuntar contra Riquelme: “Creo que al presidente de Boca lo eligió un hincha de River. ¿No habrás sido vos, no? (por Luis ´Toto´ Caputo)”.

Luis Caputo apuntó contra Riquelme: «Veo a Boca y me duelen los ojos»

Durante una entrevista en Radio Rivadavia en febrero de este año, el funcionario se sumó a las reiteradas críticas del Presidente de la Nación Javier Milei en contra del máximo ídolo del Xeneize. Caputo rompió el silencio y además de opinar de Riquelme, se refirió al fútbol argentino.

«Yo digo, para mí el fútbol argentino está en caída libre. Veo a River, Boca y demás y me duelen los ojos…«, sentenció.

En ese sentido, no dudó en fulminar al elenco de la Ribera: «Al menos River está bien administrado. Peor la tienen los primos, pobres…«.