La picante comparación de un jugador de Alianza tras eliminar a Boca: «Sentí más presión en el Monumental»

La eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Alianza Lima todavía sigue generando repercusión. El clima en la Bombonera fue uno de los principales debates en la previa y luego del triunfo del elenco peruano, un jugador rompió el silencio y le pegó al estadio del Xeneize, al igual que su entrenador Néstor Gorosito.

El volante uruguayo Pablo Lavandeira opinó sobre el estadio de Boca y sorprendió con su opinión: “Me imaginaba otra cosa de La Bombonera. En el minuto 70/75 era más murmullo que cántico. Esa parte me sorprendió«.

En ese sentido, redobló la apuesta en diálogo con Carve Deportiva: «Fue hermoso estar ahí, pero me quedé corto con lo que imaginaba«.

Pablo Lavandeira opinó sobre la Bombonera.

Por otra parte, el uruguayo habló sobre su experiencia en el estadio de River y lo comparó: «A mí me había tocado hace 2 años patear en El Monumental contra River en un partido donde nos fue muy mal a nosotros y ahí sentí mucha más presión. Sentí mucho más todo el ambiente que en La Bombonera«.

Sin embargo, dejó en claro que simpatiza por el elenco azul y oro: «Mirá que yo soy muy hincha de Boca y seguí a Boca siempre, pero esta vez no me pasó lo que creía que me iba a pasar”.

Nestor Gorosito opinó sobre La Bombonera y bailó en los vestuarios: «A Boca lo hicieron…»

«No es La Bombonera, lo que me pasa y me pasó cuando jugaba a la pelota, es que puede no haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grandes los jugadores, los equipazos que ha tenido», definió.

En ese sentido, le respondieron «la gente también» y el DT señaló: «Normalmente son (así) los equipos grandes de Sudamérica y el mundo, completamente lógico, pero a la cancha entran los jugadores porque si no un equipo tendría que ganar todos los partidos».