La tremenda amenaza de Pep Guardiola al Manchester City: «Si no lo hacen, me voy»

La temporada del Manchester City fue la peor desde que Pep Guardiola llegó al club a mediados de 2016. Los Citizens no levantaron títulos en este semestre y creció el rumor sobre el fin de ciclo del español en el banco de suplentes, pese a que tiene contrato hasta final de la próxima temporada. Ahora, Guardiola rompió el silencio y le dejó una amenaza al club.

El español apuntó contra el elenco de Manchester y puso en duda su futuro si no le hacen caso con respecto a la conformación del plantel.

Más allá de las distintas competiciones que afrontan cada año, el extrenenador del Barcelona prefiere trabajar con un plantel más corto, para estar más cerca de cada jugador. Aunque desde la dirigencia proponen contar con una importante cantidad de jugadores para poder afrontar todas las competencias en caso de lesiones y/o suspensiones.

El planteo de Pep Guardiola al Manchester City

“Le dije al club: No quiero eso, no quiero poner cinco o seis jugadores en la tribuna… No quiero eso. Me voy. Si no hacen una plantilla corta, no me quedo”, confirmó el catalán.

En ese sentido, dejó en claro que “me resulta imposible poner a los jugadores en la tribuna y que no puedan jugar. Como entrenador, no puedo entrenar a 24 jugadores y, cuando los selecciono, cuatro, cinco o seis tienen que quedarse en casa porque no pueden jugar”. “Si me lesiono, ¡qué mala suerte! Tendremos algunos jugadores de la academia y lo conseguiremos”, concluyó.

Con esta temporada llegando a su fin, la dirección deportiva del City ya piensa en el próximo mercado de pases y estas declaraciones de Guardiola podrían tener un gran impacto en la planificación. El DT dejó en claro que quiere calidad por encima de la cantidad, sino, se iría.