Las disculpas de Fydriszewski por picar y errar su penal en San Lorenzo: «Fue imprudente»

Facundo Fydriszewski picó su penal en el último minuto contra Godoy Cruz, se lo atajó el arquero y los hinchas de San Lorenzo apuntaron contra él en un momento difícil del equipo.

El reproche también habría sido de sus compañeros en el vestuario y el delantero podría quedar marginado del plantel. Hoy publicó un pedido de disculpas en sus redes sociales.

“Quiero pedir disculpas a los hinchas de San Lorenzo y a todos mis compañeros. Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo”, publicó el Polaco.

Fydriszewski decidió picarla en el agónico penal y el remate salió tan débil que le dio tiempo al arquero, Franco Petroli, de reponerse y contener el remate.

¡INCREÍBLE LO DE FYDRISZEWSKI! ¡EL JUGADOR DEL CICLÓN LA PINCHÓ EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO Y PETROLI SE LO ATAJÓ!



El entrenador, Leandro Romagnoli, no ocultó su fastidio con la situación. «Me voy re caliente. Es un partido que no tiene mucho análisis. Nos encontramos con un penal a lo último. Como digo siempre, jugué 20 años y a veces está designado un jugador. Los venían pateando Leguizamón y Muniain, pero en la cancha decidieron que fuera el Polaco. Uno no está en la cabeza de los jugadores. Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo ‘no lo hagas’. Son decisiones», afirmó el Pipi.

San Lorenzo le saca solo 8 puntos a Tigre, que está en zona de descenso en la tabla anual. El próximo domingo recibirá a Barracas Central.