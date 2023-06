Las manos de Facundo Crespo, una garantía para Cipolletti

Facundo Crespo lleva cinco años en el Club Cipolletti. No siempre fue titular pero cada vez que tuvo continuidad estuvo entre las figuras del equipo ya sea en buenas o malas campañas.

Llegó para reemplazar a Matías Alasia, que dejó una huella en la institución con históricas actuaciones. No era una tarea sencilla pero, con el tiempo, el neuquino se ganó un lugar y superó cualquier expectativa.

En el actual torneo, una lesión en la pretemporada lo marginó para el arranque y Rafael Ferrario atajó hasta la fecha 13.

En la siguiente, Crespo volvió a la titularidad y aunque el Albinegro perdió 1 a 0 con Santamarina en Tandil, se destacó al atajar un penal en la primera mitad cuando iban 0 a 0.

Con el cambio de DT y la llegada de Darío Bonjour, el exMaronese y Deportivo Roca se mantuvo en el once inicial y devolvió la confianza con una brillante tarea.

En el primer tiempo sacó un cabezazo buenísimo y sobre el cierre se lució al estirar su mano izquierda y evitar un empate agónico que hubiera aguado la fiesta en La Visera de Cemento.

“Uno siempre quiere jugar, no me tocó arrancar el torneo por una lesión, eso me relegó. Enseguida me recuperé y estaba para jugar pero siempre seguí trabajando con ganas cuando no me tocó. Me siento parte de este club y siempre voy defender a morir este arco”, expresó Crespo luego del encuentro.

El arquero también destacó el nivel grupal en un triunfo vital para comenzar con el pie derecho el ciclo del nuevo técnico y también para escalar posiciones en la tabla del Federal A.

“Lo vi muy bien al equipo, muy metido, con mucho empuje y sacrificio. Cuando se puede jugar también jugamos, tenemos buen pie. Hay que seguir trabajando”, aseguró.

Sobre la atajada final, que levantó a todo el estadio, Crespo comentó: “Me encontró bien parado y logré sacar esa mano, se nos estaban viniendo. Me voy contento con mi actuación pero lo del equipo es para destacar”.

Después de hablar con la prensa, Facundo entró al vestuario y sus compañeros lo recibieron entre aplausos y cánticos. Un reconocimiento interno para un futbolistas que siempre dio la cara.

Después de este rendimiento, parece difícil que Crespo vuelva a ser suplente en Cipolletti, al menos en los próximos partidos.

El Albinegro volverá a jugar el sábado contra Sol de Mayo en Viedma. Serán días agitados ya que el miércoles siguiente recibirá a Olimpo y el domingo de esa semana volverá a ser local ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en el comienzo de la tercera de las cuatro rondas de la fase inicial.