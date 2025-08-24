Las selecciones de Bariloche y Neuquén empataron 0 a 0 en el debut por la Copa País

Bariloche y Neuquén empataron 0 a 0 en la Copa País. (Foto: Prensa Lifune)

En una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento y el frío, las selecciones de Bariloche y Neuquén empataron a 0 a 0 en el cruce de ida que significó el debut de ambos en la Copa País.

En el Estadio Municipal José Antonio Jalil de la ciudad rionegrina, se presentó un partido parejo en el que ambos tuvieron chances de ganarlo.

Bariloche, dirigido por Rafael Alderete, formó con: Lucas Mancinelli; Leonardo Inostroza, Ramiro Isern, Facundo López; Juan Ridao, Matías Vargas, Juan Suárez, Daniel Gómez, Rodrigo Almonacid; Martín Barrales y Franco Montero.

Neuquén, con Rogger Morales como DT, salió con: Alan Aldalla; Maximiliano Carrasco, Francisco Cechich, Manuel Berra, Alan Riquelme; Maximiliano Morales, Lautaro Guevara, Oscar Páez, Pablo Namúncura; Braian Gónzalez y Patricio Dalino.

Los arqueros, Mancinelli y Aldalla, fueron claves con varias atajadas cada uno que sostuvieron el cero en sus arcos, especialmente en el complemento.

El domingo que viene se definirá quién clasifica, desde las 15 horas con sede a resolver. Se jugaría en la cancha de Atlético Neuquén.