Las selecciones de Neuquén y Bariloche se enfrentan en su debut en la Copa País

La selección de Bariloche recibe a la de Neuquén por la Copa País. (Foto: Prensa Lifuba)

Este domingo desde las 16:30 en el Estadio Municipal de Bariloche, la selección local se medirá con la de Neuquén por el primer cruce de la Copa País, el nuevo torneo que impulsó la AFA a través del Consejo Federal.

La revancha será el domingo siguiente (31/08) en Neuquén y el combinado que avance enfrentará a otro equipo patagónico. Más de 70 ligas participan de este certamen que otorgará una plaza para la Copa Argentina 2026 para el campeón.

El objetivo es promover y darle rodaje a nivel nacional a los juveniles por lo que en las listas de buena fe de 35 futbolistas debe haber un mínimo obligatorio de 10 jugadores de categoría 2008, por ende, menores de edad.

A su vez, para asegurar la pluralidad de equipos representados, cada nómina final puede tener un máximo de hasta 6 futbolistas de un club. El entrenador de Neuquén es Rogger Morales mientras que el seleccionado de Bariloche es dirigido por Rafael Alderete.

La lista de Bariloche

Lucas Mancinelli (Puerto Moreno)

Matías Toro (Pincharratas)

Facundo Sánchez (Deportivo Angostura)

Gastón Garnica (Dina Huapi)

Angel Lodigiani (Deportivo Cristal)

Leandro Inostroza (Estudiantes Unidos)

Ramiro Isern (Estudiantes Unidos)

Agustín Millanao (Cruz del Sur)

Facundo López Mon (Torino)

Juan Ridao (Estudiantes Unidos)

Orión Espinoza (Cruz del Sur)

Gustavo Iturra (Estudiantes Unidos)

Enzo Faranda (Cruz del Sur)

Gino Vázquez (Torino)

Efrain Rivera (Alas Argentinas)

Iván Fernández (Dina Huapi)

Angelo Berti (Estudiantes Unidos)

Martín Barrales (Independiente)

Daniel Gómez (Estudiantes Unidos)

Iván Coronel (Cruz del Sur)

Nicolás Hostnik (Puerto Moreno)

Matías Vargas (Estudiantes Unidos)

Franco Montero (Puerto Moreno)

Gonzalo González (Deportivo Angostura)

Thiago Lueiro (Independiente)

Alexis Hernández (Arco Iris)

Walter Fernández (Chicago)

Maximiliano Vargas (Chicago)

José Michelena (Deportivo Cristal)

Bruno Michelena (Deportivo Cristal)

Juan Meli (Torino)

Mauro Uribe (Cruz del Sur)

Julián Miranda (Martín Güemes)

Jonathan Figueroa (Cruz del Sur)

Mariano Címbaro (Puerto Moreno)

Thiago Figueroa (Dina Huapi)

Bruno Candia (Dina Huapi)

Tomás Pinilla (Cruz del Sur)

Franco Mansilla (Gimnasia y Esgrima)

Tomás Bavastro (Estudiantes Unidos)

Joaquín Tognoli (Las Piedritas)

Gabriel Sepúlveda (Estudiantes Unidos)

Ezequiel Castro (Arco Iris)

Luca Lozano (Dina Huapi)

Santiago Osorio (Estudiantes Unidos)

Franco Ponce (Estudiantes Unidos)

Liam Vera (Cruz del Sur)

Felipe Iglesias (Puerto Moreno)

Mateo Reposini (Puerto Moreno)

Thiago Vega (Estudiantes Unidos)

Agustín Ariza (Estrella del Sur)

La lista de Neuquén

Alan Aldalla, Justiniano Tavernini (Maronese)

Maximiliano Azame, Maciel San Román, Bruno Gattoni, Juan Palumbo (Patagonia)

Manuel Berra, Maximiliano Carrasco, Santiago Carrasco, Lautaro Guevara (Independiente) Francisco Cechich, Ignacio Cechich, Alan Riquelme (Unión de Zapala)

Patricio Dalino, Bruno Colasarte (Rio Grande)

Alejandro Díaz, Matías González, Braian González, Lucas Koleff (Alianza)

Maximiliano Jara, Joaquín Sosa (Vecinal)

Marcelo Juárez, Franco Reyes, Cesar Morales (Don Bosco)

Thiago Lapadu (Petrolero)

Exequiel Lara (Rincón)

Maximiliano Morales, Pablo Namuncurá (Pacífico)

Oscar Páez, Axel Paz (San Patricio)

Marcos López (Centenario)

Valentino Orpianessi, Máximo Cabral (Ceos).