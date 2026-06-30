Las variantes de Argentina para enfrentar a Cabo Verde: qué pistas dejó Scaloni en la práctica

Lionel Scaloni no suele confirmar la formación de la Selección Argentina en la previa de los partidos pero hoy dio algunas pistas de cómo podría jugar ante Cabo Verde el viernes por los 16avos de final del Mundial 2026.

El entrenador repartió pecheras para trece jugadores de campo lo que dejó entrever cuáles son las tres dudas que tiene en el equipo titular de cara al primer duelo de eliminación directa del torneo.

Las dudas son Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. En el resto de los puestos, mantendrá a los que jugaron los dos primeros partidos con Argelia y Austria.

Para algunos se trata de un mecanismo de distracción ya que el DT sabía que lo estaban filmando ya que la primera parte del entrenamiento fue abierta a la prensa.

Más allá de ese detalle, las dudas planteadas son las mismas que ha tenido en el último tiempo. La de Otamendi o Romero se debe al golpe en la rodilla que sufrió el Cuti con Austria.

De todas formas, el cordobés ya pudo entrenar con normalidad después de que lo cuidaran ante Jordania y no tendría problemas en ser de la partida este viernes.

Las otras dos dudas son tácticas y el técnico decidirá en base al que vea mejor. Taglafico y Lautaro le sacan una luz de ventaja a Medina y Julián.

Por lo tanto, el once de Argentina el viernes a las 19 horas ante Cabo Verde será con: Dibu Martínez; Molina, Otamendi o Romero, Lisandro Martínez, Taglafico o Medina; Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul, Almada; Messi y Lautaro o Julián.