Los problemas que tuvo Ecuador antes de enfrentar a México por los 16avos del Mundial

El técnico de Ecuador expresó su malestar por las demoras en el traslado de su equipo. (Photo by Pedro UGARTE / AFP)

Sebastián Beccacece expresó su malestar por los inconvenientes que sufrió la Selección de Ecuador durante el viaje a México para disputar los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador contrastó las demoras con la organización que, según remarcó, encontró durante la fase de grupos en Estados Unidos.

Después de clasificar como uno de los mejores terceros del Grupo E gracias a la histórica victoria sobre Alemania, el seleccionado sudamericano se prepara para enfrentar a México en los 16avos de final de la competencia.

Sin embargo, en la previa del encuentro, el DT apuntó contra la organización del traslado de la delegación desde Estados Unidos hacia la Ciudad de México.

“Estuvimos demorados tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos bien por qué. Teníamos programado llegar a las seis de la tarde al hotel y los futbolistas todavía no han llegado. Un vuelo que era de tres horas y media más la hora veinte que había de traslado del Aeropuerto al hotel, terminó siendo de nueve horas. Disculpen el cansancio”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

El DT también aclaró que no había tenido inconvenientes durante la fase de grupos, en la que La Tri disputó sus partidos en Philadelphia, Kansas City y Nueva York: “También déjenme decir que en los partidos anteriores todo fue exacto. Nobleza obliga. Tanto en Philadelphia, como en Nueva York y en Kansas hemos estado realmente muy organizados en todos los detalles, se ha cumplido todo de una manera muy exacta. Acá no ha sido igual”, agregó.

México y Ecuador van por un lugar en octavos de final del Mundial 2026

▶️ #VIDEO | Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador, destacó que un viaje que normalmente tomaría tres horas y media terminó convirtiéndose en un trayecto de nueve horas

📹: @diegoahdzo pic.twitter.com/NiHSFENgLF — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 30, 2026

El encuentro entre México y Ecuador, correspondiente a los 16avos de final del Mundial, se disputará a las 22.00 (hora de Argentina) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El seleccionado mexicano llega tras completar una fase de grupos perfecta con puntaje ideal y tendrá la ventaja de volver a jugar en su país por cuarta vez consecutiva en el torneo.

El árbitro del encuentro será el esloveno Slavko Vincic, quien estará acompañado por sus compatriotas Toma Klannik y Andra Kovai como asistentes. El argelino Mustapha Ghorbal será el cuarto árbitro, mientras que el alemán Bastian Dankert estará a cargo del VAR.