Leandro Paredes: «Nunca pensé que se nos escapaba la final con Francia»

Leandro Paredes, figura de Juventus, de Italia, y de la Selección Argentina, aseguró hoy que «nunca» pensó que perderían la final del mundo contra Francia en Qatar, a un mes de la consagración «más importante» de su carrera.

«Nunca pensé que se nos escapaba la final, como me pasó que nunca pensé que quedaríamos afuera contra México o en otros partidos. Las sensaciones en el entretiempo de la final eran más que buenas, ellos hicieron dos cambios y mostraron debilidad, pero esto es fútbol y no se explica cómo fue que nos empataron 2 a 2 en apenas minutos», comentó Leandro Paredes en una entrevista con TyC Sports.

«La gente te hace saber lo que conseguimos y así uno va cayendo lentamente. Veo la final casi todas las noches y sin dudas la atajada del «Dibu» en el último minuto nos dio el Mundial. Si nos metían el gol, perdíamos el partido», recordó sobre el encuentro que finalizó igualado en tres en la prórroga tras los dos goles de Lionel Messi y uno de Ángel Di María para Argentina y los tres de Kylian Mbappé para Francia.

PAREDES SOBRE EL ABRAZO A MESSI EN LA FINAL 🗣🇦🇷



El volante de la #SelecciónArgentina se refirió al momento insignia que quedará para siempre en su memoria, tras la final de #Qatar2022. pic.twitter.com/fbaBnXZxbg — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2023

El exfutbolista de Roma, de Italia, fue uno de los encargados de patear un penal en la tanda definitoria aunque reconoció que «pensó en lo peor» durante toda la caminata previa.

Paredes venía de ejecutar sus últimos cinco penales, entre el club italiano y la Selección, de manera cruzada y no cambió ante el francés Hugo Lloris: «Sabía que se iba a tirar para ese lado pero pateé con fuerza y, a pesar de mi resbalón, la pelota entró».

«Nosotros sabemos que «Dibu» Martínez te ataja como mínimo un penal y eso nos da mucha tranquilidad», afirmó acerca de uno de los ídolos del seleccionado.

Además, el volante central, uno de los cercanos a Lionel Messi, comentó que al finalizar le dijo al astro: «Por fin somos campeones del mundo», y lo abrazó.

«Hablamos con Leo (Messi) y Ángel (Di María) para que sigan por lo menos unos partidos más, queremos que disfruten de ser campeones del mundo. El ‘Fide’ había dicho que se iba pase lo que pase pero lo convencimos», adelantó.

🗣️"ERA DIFÍCIL QUE ELLOS (DI MARÍA Y MESSI) SIGAN, PERO LES VOLAMOS TANTO LA CABEZA PARA QUE SIGAN UN POCO MÁS, QUE TIENEN QUE DISFRUTAR ALGUNOS PARTIDOS AHORA"



Paredes se refirió a la continuidad de Messi y Di María en la Selección, en diálogo exclusivo con TyC Sports. pic.twitter.com/g2G2rvBV7e — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2023

Y si bien el partido más importante fue contra el conjunto francés, la memoria emotiva lo llevó a Paredes a los cuartos de final contra Países Bajos, que también tuvo una remontada rival en el cierre luego de un 2 a 0 categórico en los primeros 70 minutos.

«El partido más picante del Mundial fue contra Países Bajos, por la previa, el durante y el post partido. Nos adicionaron 10 minutos, algo raro, y todo eso hizo que le dé épica. Yo les tiré un pelotazo a los del banco de suplentes porque apenas recuperé una pelota saltaron pidiendo foul, me calenté y zafé de que me echan porque uno de ellos me empujó fuerte. No iban a echar a dos jugadores en un partido», explicó.

PAREDES, EL PARTIDO CON PAÍSES BAJOS Y LA LOCURA DE LOS HINCHAS 🗣🇦🇷



El campeón del mundo con #Argentina se refirió a la pica de #Messi con #VanGaal y a la pasión de los fanáticos albicelestes durante el Mundial. pic.twitter.com/DOuURYpsQp — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2023

«Louis Van Gaal (entrenador del seleccionado de Países Bajos) cometió el error de faltarle el respeto a él y a la Selección, a Leo no le gustan esas cosas, de hecho nunca le faltó el respeto a nadie. Cuando Messi dijo el ‘andá pa’ allá, bobo’ yo estaba a dos metros, no llegué a ver la previa como para dar detalles pero estaba caliente por todo lo vivido», dijo Paredes acerca de la reacción de su compañero.

El comienzo del Mundial fue adverso para el equipo y para el propio mediocampista que tras la caída sorpresiva con Arabia Saudita (2-1) cedió su titularidad en el equipo, pero eso no le generó enojo «porque el grupo estaba por encima de todo».

«Yo no llegaba de la mejor manera desde lo físico, venía de un parate largo y con mucho sufrimiento por diferentes lesiones al compensar y pisar mal. Hice un gran esfuerzo para estar pero era consciente que al no estar al cien por cien iba a costarme mucho. Por suerte aparecieron grandes compañeros, de enorme nivel, y lo hicieron bárbaro», reconoció.

El equipo mejoró en el segundo tiempo con México, al que le ganó por 2 a 0 en el fecha siguiente, y Paredes contó que desde ahí se sintieron «candidatos» .

Por otra parte, en relación a la renovación del entrenador, Lionel Scaloni, opinó: «Para nosotros es lo más importante que tenemos, armó un enorme grupo y es el conductor de este micro. Será importante para todos que se quede. Sabemos que tenía ganas de seguir, ojalá siga este camino con nosotros».

🗣️ PAREDES Y LA CONTINUIDAD DE SCALONI: "ÉL TIENE MUCHAS GANAS DE SEGUIR. PARA NOSOTROS ES FUNDAMENTAL"



El mediocampista de la #SelecciónArgentina se refirió a la renovación del entrenador y fue contundente. pic.twitter.com/ve4BBw0K6D — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2023

«Tenemos objetivos por delante con la Selección y con nuestros clubes. Sabemos lo que logramos, tenemos la suerte de ser uno de los campeones del mundo de nuestro país pero hay que seguir con las Eliminatorias y la Copa América en el 2024″, contó el exjugador de Boca Juniors.

La Selección, por ahora, afrontará dos amistosos en el país en marzo próximo, contra dos rivales a confirmar, en principio en Buenos Aires por una cuestión de capacidad de los estadios y para evitar un desgaste físico mayor en los jugadores.