Licha López seguirá jugando, porque renovó su contrato con Sarmiento

El experimentado y vigente delantero Lisandro López renovó su contrato con Sarmiento (Junín), club al que se sumó después de desvincularse de Racing. Gentileza.

A fines de 2021, Lisandro López decidió poner fin a su tercer ciclo en Racing para trasladarse a Junín y estar cerca de su madre que atraviesa un delicado momento de salud. Como su intención era seguir jugando al fútbol, firmó contrato con Sarmiento. A sus 39 años, ayer selló su nuevo vínculo con el Verde hasta diciembre de 2023.

“Estoy muy contento, agradecido con el club por la confianza. Nos quedan seis partidos importantes y trataremos de dar lo mejor para terminar con el objetivo cumplido. Miramos más lejos de lo planeado y poner la cabeza para el próximo certamen”, aseguró Licha López.

“Estamos haciendo una buena campaña, que tenemos que consolidarla en los seis partidos para quedarnos en primera y ver si nos da para otra cosa. Sarmiento es un club ordenado. Es difícil asentarse en primera con el descenso tan cerca, tenemos que seguir sumando para que algún día nos afirmamos. El compromiso del grupo está para terminar de la mejor manera y aspirar a otra cosa. Se puede hacer algo mejor”, agregó.

Licha, quien viene de anotar un gol en el triunfo ante Arsenal por la Liga Profesional, es el segundo máximo goleador de Sarmiento en el año con siete goles, seis en este certamen, a sólo dos de Jonathan Torres, quien suma 9. “Yo soy de la zona, me siento cómodo en la ciudad. Tengo mi familia de sangre acá, me siento a gusto, me gusta la ciudad chica y la tranquilidad. Me encontré con un club ordenado y con ganas de crecer. Tengo palabras de agradecimiento y ganas de poder ayudar”, expresó.

“El techo de Sarmiento está lejos, tiene mucho por crecer. En lo personal me agarra en un buen momento y llegué para ayudar al club en lo que me toque. Me siento bien desde lo físico y lo mental. El CT y los dirigentes lo ven de esa manera y por eso renovamos”, completó.

Sarmiento de Junín es uno de los equipos que comenzó el año muy comprometido en la tabla de promedios de descenso a la Primera Nacional. Pero su buen rendimiento y la gran cantidad de puntos que sacó entre la Liga Profesional y la Copa LPF, lo dejaron con un pie y medio en primera.

Licha López renovó su vínculo con Sarmiento, club que lo tiene como una de las principales figuras del equipo Verde. Gentileza.

Si en la fecha 22 derrota a Central Córdoba, Aldosivi pierde con Tigre y Patronato con Atlético Tucumán, el Verde se asegurará su lugar en la máxima categoría, por lo que si concreta ese combo de resultados Licha López podrá seguir disfrutando del Verde en la primera del fútbol en Argentina.