El Diablito Echeverri llegó a la Selección Argentina y le dejó un mensaje a Lionel Messi

Claudio Echeverri volvió a ser convocado a la Selección Argentina luego de abandonar el Manchester City para sumarse a préstamo al Bayer Leverkusen. El ex River ya llegó al país y dio sus primeras sensaciones tras ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni.

Luego del empate ante Werder Bremen, el Diablito viajó al país para ponerse bajo las órdenes del DT. En su llegada habló habló de su partida de la Premier League y la despedida de Lionel Messi, que planteó estar ante su último encuentro por Eliminatorias.

«Muy contento, muy feliz, Siempre es lindo venir al país, más si estás convocado a la Selección«, comenzó Echeveri en diálogo con Espn luego de aterrizar en Ezeiza.

El capitán del Inter Miami aseguró que está ante su último partido por Eliminatorias, lo que generó el lamento de Echeverri, quien deseó que pueda cambiar de decisión. «Es el mejor de todos. Sería una tristeza que sea su último partido en Argentina por todas las cosas que nos dio. Ojalá pueda seguir jugando muchos partidos más«, planteó.

Luego de su salida del conjunto de Manchester, el Diablito reveló la conversación que tuvo con el DT. «Hablé con Pep. Era la mejor opción y decisión que tomamos en conjunto fue que salga del City para poder jugar. Lo que necesitaba era jugar. Fue la decisión que tomamos en conjunto. Estoy súper feliz, a disfrutar y jugar muchos partidos», reconoció.

Claudio Echeverri y su llegada a Alemania

Sobre su llegada al elenco alemán, donde comparte plantel con Exequiel Palacios, también surgido del Millonario, Echeverri celebró: «Soy muy fanático de River. Es un ejemplo para mí. Estar jugando con él es un orgullo muy grande, espero poder compartir mucho tiempo».

Además, fue consultado sobre el presente de River en la Copa Libertadores, donde enfrentará al Palmeiras y se mostró ilusionado. «Lo veo muy bien. River es River. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Es un partido de Copa Libertadores, se tiene que jugar. Le deseo lo mejor a River siempre«, redondeó.