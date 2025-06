Lionel Scaloni y una decisión impensada: el jugador que haría debutar en la Selección Argentina

La Selección Argentina tendrá una complicada presentación ante Chile en las Eliminatorias a causa de la gran cantidad de bajas que sufrió en la previa. Por este motivo, Lionel Scaloni comenzó a diagramar el equipo que enfrentará a la Roja y habría una sorpresa en el mediocampo con un debutante.

El medio argentino sufrió cuatro bajas de peso y es un gran problema para el entrenador. Scaloni no podrá contar con Enzo Fernández (suspendido), Leandro Paredes (suspendido), Giovani Lo Celso (molestia) y Alexis Mac Allister (lesionado).

En este contexto, la Albiceleste tendría un debutante en el once titular: Nico Paz. El juvenil del Como ya había disputado minutos con el combinado nacional, pero todavía no había saltado al campo desde el arranque. Pero el entrenamiento de este martes por la tarde, Scaloni empezó a dar señales de cómo empezará a armar un rompecabezas que hacía mucho no tenía tantas piezas faltantes y uno de los nuevos engranajes sería el ex Real Madrid.

El único jugador de los habituales titulares que quedó en pie para el duelo en Santiago fue Rodrigo De Paul, quien será titular ante Chile. Por lo que deberá asumir un rol todavía más importante del que tiene normalmente.

Si bien este miércoles el DT hará un ensayo de fútbol formal, ya asoman reemplazantes para la zona caliente de la cancha. Los candidatos a meterse son Giuliano Simeone para hacer la banda derecha, Exequiel Palacios para acompañar a De Paul por el centro (quizás con el jugador del Aleti más posicional) y Nico Paz por la izquierda, quienes acompañarían a Lionel Messi y Julián Álvarez.

Lionel Scaloni y el guiño a Nico Paz

«Tenemos muchas bajas, sobre todo centro del campo. Decidiremos ahora con la pelota parada (en el entrenamiento de la tarde). No tengo el 11 confirmado pero le daremos oportunidad de jugar a algún chico que no ha jugado mucho y creemos que es el momento. Más allá de que el resultado siempre es importante hoy no es fundamental, buscamos que estos jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos con la selección. Varios cambios, algunos obligados y otros chicos que queremos ver», planteó el entrenador en conferencia de prensa.

El volante juvenil todavía no fue titular en la Selección Mayor. Aunque ya tuvo su debut, fue en el 6-0 contra Bolivia. Entró por Lautaro Martínez a los 28 minutos del complemento y asistió a Messi para que convierta el sexto gol de esa goleada en el Monumental.

La probable formación de Argentina para enfrentar a Chile

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Balerdi, Tagliafico; Giuliano Simeone, De Paul, Palacios, Nico Paz; Messi y Julián Álvarez.