Los nombres que piensa Lionel Scaloni para la Selección si se amplía la lista de la Copa América

La Selección Argentina ya se prepara para la Copa América de Estados Unidos 2024 que comenzará en junio. Este próximo 17 de mayo, el cuerpo técnico de la Albiceleste conocerá si se extiende la cantidad de jugadores que se podrán convocar para el campeonato continental.

El torneo que se llevará a cabo entre el 20 de junio y 14 de julio podría tener modificaciones el próximo viernes. Ya que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) abrió el debate sobre extender la lista de convocados a 26 jugadores, tal como ocurrió en el último Mundial.

Según trascendió, las distintas federaciones de la Conmebol, incluida la Asociación del Fútbol Argentino, pretender que la lista de citados se amplíe. Sin embargo, las selecciones de Concacaf que formarán parte de la organización del torneo, consideran que no se debería modificar el número inicial de 23 convocados. Las selecciones que tomaron esta postura son: Estados Unidos, México, Canadá, Jamaica, México, Panamá y Costa Rica.

Más allá de que no se sabrá la definición hasta el próximo viernes 17 de mayo, los antecedentes marcan que es posible la modificación ya que hace una semana la UEFA confirmó el cambio para que en la Eurocopa cada equipo pueda llevar 26 jugadores.

Si se confirma esta propuesta, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni podría sumar un futbolista por cada línea, a excepción de un arquero. De esta manera, se le abriría la chance a varios jugadores que no están entre las prioridades del entrenador.

Hasta el momento, en la defensa habría sietes jugadores confirmado: los que jugaron la Copa del Mundo. Sin embargo, Marcos Acuña no tendría su lugar asegurado ya que pelea con Alejandro Garnacho. En caso de abrirse la convocatoria, ambos podrían entrar. Mientras que el tercer cupo podría ser para Guido Rodriguez, el volante que será nuevo refuerzo del Barcelona para el próximo semestre, corre de atrás ante la presencia de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, que no pudo ir al Mundial por una lesión.

Aunque todavía no hay certezas sobre la lista de la Selección Argentina, el DT no variaría demasiado de las anteriores convocatorias que vienen siendo parte del proceso. Por otra parte, varios juveniles estarán en los Juegos Olímpicos y no parecen ser una opción para estar en el campeonato continental. Entre ellos están: Thiago Almada, Valentín Barco, Facundo Buonanotte y Ezequiel Fernández. Los jóvenes estarán en París salvo que sus equipos no los quieran ceder.