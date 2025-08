Los resultados mandan: en solo tres fechas del Torneo Clausura, dos entrenadores ya dejaron su cargo

Transcurrieron apenas tres fechas del Torneo Clausura y dos entrenadores ya dejaron su cargo por distintos motivos. El primer caso fue el más llamativo: la salida de Diego Martín Cocca en Talleres, quien fue reemplazo por Carlos Tevez antes de su debut. Pero ahora, otro club anunció la interrupción del contrato de su DT.

La renuncia del ex Racing se dio luego de que no estuviera de acuerdo con la planificación de la dirigencia y optó por dar un paso al costado. “Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería. Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a armar el plantel. Hay cosas que no están claras”, planteó Cocca en una conferencia de prensa improvisada en el aeropuerto.

Pero luego de que se disputen las primeras tres jornadas del torneo, se sumó un segundo entrenador en confirmar su salida. Se trata de Javier Sanguinetti, quien dejó el cargo en Sarmiento de Junín a causa de la falta de resultados.

El comunicado de Sarmiento sobre la salida de Sanguinetti.

El elenco de Junín se ubica en el puesto 25 en la tabla de los promedios y pelea con San Martín de San Juan y Aldosivi para no descender.

La caída por 2-0 ante Lanús como local marcó el final del ciclo del Archu, que apenas había dirigido los tres primeros compromisos del segundo semestre del año. Desde la dirigencia emitieron un comunicado en el que confirmaron la salida del entrenador y ya tienen a su reemplazante.

Sarmiento ya tiene al reemplazante de Javier Sanguinetti

El nuevo DT del Verder será Facundo Sava. El Colorado tendrá la responsabilidad de encaminar el rumbo de un plantel que cuenta con jugadores de experiencia de la talla de Juan Manuel Insaurralde, Gastón Sauro, Facundo Roncaglia, Federico Paradela, Nicolás Gaitán, Jonatan Gómez y Lucas Pratto.

Facundo Sava, el nuevo entrenador del Verde.

“Facundo Sava es el nuevo director técnico de Sarmiento. Firmó contrato hasta diciembre de 2026 y tendrá su segundo ciclo en el club, luego de haber cumplido el objetivo durante su primera etapa ¡Bienvenido nuevamente al Verde, Colo!“, publicaron desde la institución a través de su cuenta de X.