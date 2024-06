Malas noticias para Mascherano: Manchester United no cede a Garnacho para los Juegos Olímpicos

Este domingo, Javier Mascherano recibió malas noticias desde Inglaterra de cara a los Juegos Olímpicos. Manchester United anunció que no cederá a Alejandro Garnacho para el campeonato olímpico. Como la cita en París no forma parte del calendario FIFA, los clubes no están obligados a entregar a sus jugadores y el juvenil no podrá ser parte de la Selección Argentina Sub 23.

El argentino ya había intentado hablar con el neerlandés Erik ten Hag, director técnico del equipo, pero la decisión de la dirigencia ya estaba tomada. Sin embargo, el delantero de los Diablos Rojos ya fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos con Ecuador y Guatemala, y sueña con estar en la lista definitiva de la Copa América.

Cuáles son las variantes que tiene Mascherano ante la ausencia de Alejandro Garnacho

Luego de la decisión tomada por el conjunto de Manchester, Javier Mascherano deberá analizar quién será su reemplazante para el certamen olímpico.

De acuerdo a la lista que dio para los amistosos ante Paraguay, son: Luciano Gondou (Argentinos), Lucas Beltrán (Fiorentina -Italia-), Santiago Castro (Bologna -Italia-), Giuliano Simeone (Alavés -España-) y Pablo Solari (River).

Además de estos jugadores, se sumarán Thiago Almada, de Atlanta United, y Claudio Echeverri, de River, aunque no cumplen las mismas funciones en la delantera pero sí le otorgan variantes ofensivas a Mascherano.

Por otra parte, otro menor de 23 años que podría estar en los Juegos Olímpicos es Enzo Fernández, aunque en Inglaterra aseguran que Chelsea tomaría la misma postura que Maschester United y no cedería al mediocampista.