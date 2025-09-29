Malas noticias para Miguel Russo: Boca perdería a Leandro Paredes para dos partidos clave

Luego de la derrota ante Defensa y Justicia, Boca ya dio vuelta la página y comenzó a preparar el cruce que tendrá ante Newell´s el próximo domingo en la Bombonera. El Xeneize no puede dejar pasar más puntos en busca de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Pero en las últimas horas, una noticia preocupa en Boca Predio.

El apretado calendario podría dejar a Boca sin su as de espadas, ya que de cara a la próxima fecha FIFA, Leandro Paredes volvería a ser convocado a la Selección Argentina, justo cuando el Xeneize se juega todo en el Torneo Clausura y la tabla anual. Cabe remarcar que en este momento está quedando momentáneamente afuera de los puestos de clasificación a la copa.

La Albiceleste ya tiene programados dos amistoso en octubre: el 10, ante Venezuela en Miami, y el 13 contra Puerto Rico en Chicago. En esa convocatoria, Paredes ya fue reservado por Lionel Scaloni y estaría presente para los duelos internacionales.

Los duelos que se perdería Leandro Paredes en Boca

La ausencia del campeón del mundo se daría para el cruce del sábado 11 de octubre, cuando Boca visite a Barracas Central.

Pero el inconveniente no finaliza ahí, ya que desde Chile llegó el aviso para que tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón fueron reservados por Nicolás Córdova para los encuentros de preparación de la Roja, por lo que se podrían quedar afuera también.

De todas maneras, la ausencia de Paredes ante el Guapo y el desgaste que sufriría en la Selección haría que se sume al plantel contrarreloj del duelo con Belgrano, el 19 de octubre, aunque se espera que esté en condiciones de jugar.

En este contexto, Miguel Russo deberá planificar de qué manera suplir la ausencia de su principal figura en la recta final del Torneo Clausuracon partidos que no sólo definirán su clasificación a la fase de eliminación directa.