El sentido mensaje de Pillmatún luego de la muerte del jugador de 11 años en Cipolletti

La zona donde ocurrió el accidente quedó preservada y se hicieron los peritajes. (Foto: Oscar Livera)

En medio del profundo dolor por la muerte del chico de 11 años que jugaba en el club, Pillmatún publicó un comunicado en las redes sociales luego de recibir cientos de mensajes de apoyo y acompañamiento.

La institución informó la suspensión «de todas las actividades hasta nuevo aviso» y expresaron: «Estamos profundamente afectados por esta tragedia que enluta a toda nuestra comunidad».

«Por la familia de nuestro querido jugador Javier ‘Dibu’ Álvarez y todas las familias de Pillmatún pedimos respeto y acompañamiento en este momento tan difícil», concluyeron.

El chico, arquero de la categoría Pre-décima, falleció luego del golpe con un arco en una de las canchas auxiliares en el predio de la Isla Jordán. De acuerdo a lo que relataron los testigos, se colgó del travesaño y la estructura se le cayó encima.

Los clubes de la Liga Confluencia manifestaron su dolor y pésame por la trágica muerte. Todos los partidos posteriores de la fecha fueron suspendidos en el acto.

El niño residía junto a su familia en Fernández Oro y asistía a 6° grado de la Escuela Rural N°40 que también suspendió sus actividades. Familiares, amigos y vecinos lo despedirán en la iglesia del Barrio La Esperanza.

Los peritajes y la autopsia

La Fiscalía se reunió con los padres del chico y las autoridades del club y de la liga para conocer los detalles del hecho. Se hicieron los peritajes correspondientes en la cancha y este lunes se realizó la autopsia.

En la tomografía se detectó el golpe letal en la cabeza. La zona donde ocurrió el accidente en la Isla Jordán está preservada y fue examinada por criminalística. También se le dio intervención a la oficina de atención a la víctima.

