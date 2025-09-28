La decisión del cuerpo técnico de Miguel Russo tras la derrota de Boca en el Torneo Clausura

Boca sufrió una dura caída ante Defensa y Justicia por 2-1 en la décima fecha del Torneo Clausura, en condición de visitante. De esta forma, cortó su racha de seis partidos sin derrotas y se complicó tanto en la Zona A del Torneo Clausura como en la Tabla Anual en su lucha por clasificarse a la próxima Copa Libertadores. En este contexto, el cuerpo técnico de Miguel Russo tomó una decisión con el plantel.

El equipo de trabajo del experimentado entrenador decidió que el plantel del Xeneize retome los entrenamientos el martes 30 de septiembre por la mañana.

Cabe remarcar que esta medida suele tomarse luego de cada partido que disputa el Xeneize ya que no tiene compromisos entresemana porque no disputa ningún otro torneo.

Claudio Úbeda dirigió a Boca ante la ausencia de Miguel Russo

Con respecto a la derrota en Florencio Varela, Claudio Úbeda se hizo cargo de dirigir al equipo ante la ausencia de Russo, quien estuvo internado dos noches la semana pasada y no pudo estar con el plantel. Si bien le dieron el alta el viernes, es una incógnita si regresará a sus funciones el martes

«Hablé con Miguel hoy y ayer. Hemos estado hablando y respaldándolo en todo lo que nos diga. Yo estoy acá porque él se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver», comentó el ayudante de campo en conferencia de prensa luego de la derrota en Varela.

Ahora, Boca ya comienza a pensar en su próxima presentación, cuando reciba a Newell´s, por la fecha 11 del Clausura, el domingo 5 de octubre desde las 19.