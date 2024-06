Manolo Berra, el capitán de mil batallas que es récord en Cipolletti

Manuel Berra, más conocido como Manolo, logró a partir de su vigencia un récord que parecía imposible de superar. Pasó la barrera de los 280 partidos en Cipolletti en torneos federales y se convirtió en el jugador con más presencias de la historia por encima de Henry Homann.

El capitán fue reconocido en la previa del partido con Sansinena y visitó los estudios de RN Radio en una extensa charla en «Subite al Podio» (de lunes a viernes de 17:30 a 19).

«En el último partido del año pasado en Monte Maíz me preguntaron si iba a seguir porque estaba a cinco partidos del récord, no lo sabía. Seguí porque creo que puedo seguir dando una mano, porque la dirigencia lo permite y el cuerpo técnico me da la posibilidad de mostrarlo», expresó Manolo.

Manolo Berra junto a sus dos hijas en los estudios de RN Radio.

Sobre el hecho de jugar el Federal A con 42 años, Berra comentó: «En algunos casos me subestiman por la edad pero con el correr de los entrenamientos se dan cuenta que uno está a la par y no regala nada. Tengo las piernas de 42 pero la cabeza de 20. Si están bien de la cabeza podés darte esos lujos porque creo que es un lujo seguir compitiendo en alto rendimiento con la edad que tengo, me tengo fe hasta el último día».

«A mí, a Facu Crespo y a Damián Jara nos ha tocado arrancar de atrás en algunos campeonatos pero terminamos demostrando que estamos a la altura y ponemos el pecho en los momentos difíciles. El conocimiento que tenemos del club y de la categoría nos da una ventaja», agregó.

A pesar de la campaña irregular, el capitán fue elogioso con el entrenador, Gustavo Noto. «Es principalmente una buena persona. Cuando hay buena gente uno siempre respalda. Trabaja mucho y creo que eso va a dar resultado», aseguró.

Más frases de Manolo Berra

«A mí me costó mucho llegar a Cipolletti. Antes acá en la región se jugaba el Argentino B, que lo jugaban Independiente, Alianza y muchos más equipos. Tuve que jugar dos o tres años en buen nivel en Centenario y después en Independiente hasta llegar a Cipo. A mis 26 años me dio la posibilidad Mingo Perilli, siempre voy a estar agradecido. Todos saben que soy hincha de Independiente pero Cipolletti es el club más grande de la Patagonia y era un sueño jugar acá»

«Pude volver para este ciclo a los 38 años, que no es poca cosa. Agradezco esa posibilidad que me dio el presidente Rappazzo Cesio y el entrenador Gustavo Coronel»

«Me gusta mucho la política, cuando me retire me veo más ahí que como técnico, es una profesión muy ingrata. Si no dando una mano en lo dirigencial.

«El objetivo es llegar bien a diciembre y después veremos qué pasa. Creo que este año puedo estar mejor que en otros».

Manolo Berra y el archivo de Río Negro de su debut en Cipolletti en el año 2007.

Escuchá a Manolo Berra en «Subite al Podio» de RN Radio

*La entrevista fue realizada el viernes 31/05, previo al partido con Sansinena.

