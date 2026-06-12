Buena clasificación de Nico Varrone en la F2 y auspicioso panorama para el Sprint; también aceleró Mattia Colnaghi

Satisfactorio viernes e ilusión encendida para el argentino Nicolás Varrone en el circuito de Montmeló (Barcelona), sede de la quinta fecha de la temporada para la FIA Fórmula 2.

El piloto del Van Amersfoort fue de menos a más en el trazado catalán, siendo 13° en entrenamientos y cerrando su actuación con un gran 7° puesto en la prueba de clasificación, a 427 milésimas del brasileño Rafael Cámara (Invicta), el autor de la Pole Position.

Nico empleó 1m 25s 237 en su mejor vuelta, estableciendo récord en el tercer sector. Una bandera roja sobre el final de la tanda, por el despiste del japonés Miyata (Hitech, no le permitió tener un último intento lanzado.

Este resultado parcial le permitirá a Varrone mañana largar desde el 4° puesto en la carrera Sprint, prevista a 27 vueltas; una grandiosa oportunidad para pelear por el podio y sumar buenos puntos. La misma se pondrá en marcha a las 9:15 de nuestro país.

Previamente, también tuvo acción en pista el italo-argentino Mattia Colnaghi, en el marco de la tercera fecha de la temporada para la FIA Fórmula 3, la tercera categoría en la escalera rumbo a la Fórmula 1.

El joven piloto del MP Motorsport, integrante de la academia de Red Bull, había tenido buenas sensaciones por la mañana, quedando entre los diez de los entrenamientos, pero la cosa se complicó a la hora de clasificar.

En uno de sus últimos intentos rápidos, Colnaghi tuvo un leve despiste y no pudo mejorar su crono, debiendo conformarse con el 16° puesto en la tanda, a 731 milésimas del francés Théophile Nael (Campos Racing), el más veloz.

La Carrera Sprint de la F3 se disputará mañana desde las 5:05 hs, a un total de 21 vueltas.