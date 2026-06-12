La planta que podría estar bloqueando la energía positiva de tu hogar, según el Feng Shui

Las plantas son súper lindas y decorativas. Si bien muchas suelen asociarse con la prosperidad, el bienestar y la conexión con la naturaleza, hay otras que, según algunas creencias, no emanan la mejor energía. Por eso, si tenés plantas en tu casa, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta para crear ambientes más armoniosos, equilibrados y agradables.

Para el Feng Shui, no todas las especies transmiten la misma energía. De acuerdo con esta filosofía milenaria de origen chino, algunas plantas podrían alterar el equilibrio energético de los espacios y favorecer emociones vinculadas a la tristeza, el aislamiento o el estancamiento.

Entre ellas, hay una que suele generar debate: las hortensias.

La planta que, según el Feng Shui, no conviene tener dentro de casa

Aunque son una de las flores más elegidas por su belleza y abundante floración, algunas corrientes del Feng Shui consideran que las hortensias pueden estar asociadas a energías más densas o melancólicas.

Esta interpretación se relaciona con el simbolismo que se les atribuye. Sus flores redondeadas y sus tonos suaves o apagados suelen vincularse con la introspección, la nostalgia e incluso la sensación de soledad.

Por ese motivo, quienes siguen esta filosofía recomiendan evitar colocarlas en ambientes donde se busca potenciar la comunicación, el descanso o la armonía familiar.

Dónde sí se pueden colocar las hortensias

El Feng Shui no plantea que las hortensias deban eliminarse por completo del hogar.

Por el contrario, muchas escuelas aconsejan ubicarlas en espacios exteriores, como jardines, patios, balcones o terrazas, donde su energía no influya de manera directa sobre los ambientes interiores.

De esta manera, se puede disfrutar de su belleza sin que afecten el equilibrio energético de la casa.

Las plantas que atraen prosperidad y buena energía

Lejos de desalentar el uso de plantas, el Feng Shui las considera fundamentales para activar la energía vital, conocida como Chi.

Las especies más recomendadas son aquellas que muestran crecimiento, vitalidad y hojas firmes orientadas hacia arriba.

Entre las favoritas se encuentran:

Bambú de la suerte

Crásulas y suculentas

Lengua de suegra

Palo de agua

Árbol de jade

Estas plantas simbolizan expansión, abundancia, fortaleza y renovación.

El detalle que muchos pasan por alto

Más allá de la especie elegida, el Feng Shui sostiene que el estado de la planta es tan importante como su significado.

Las hojas secas, las ramas marchitas o las macetas descuidadas pueden representar energía estancada dentro del hogar.

Por eso, se recomienda mantener las plantas saludables, limpias y bien ubicadas para potenciar sus efectos positivos.

Qué dice realmente el Feng Shui sobre las plantas

Los especialistas recuerdan que el Feng Shui no funciona como una regla rígida, sino como una guía para crear espacios más armónicos y conscientes.

Por eso, más allá de las creencias energéticas, lo importante es elegir plantas que generen bienestar, aporten vida a los ambientes y ayuden a construir una casa donde uno se sienta cómodo y en equilibrio.