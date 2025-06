«Maravilla Martínez es Jesucristo»: el inesperado elogio para el goleador de Racing

Adrián Maravilla Martínez es una de las grandes figuras del fútbol argentino. A fuerza de goles y títulos, el delantero de Racing estuvo en carpeta para la Selección Argentina en estas Eliminatorias, pero finalmente no llegó el llamado. Aunque en las últimas horas sorprendió la revelación que realizó un compañero en la Academia.

Gastón Martirena, lateral del conjunto de Gustavo Costas y muy cercano al goleador, dejó de lado su presente futbolístico y apeló al plano religioso para referirse al artillero, a tal punto que llegó a decir que «es Jesucristo«.

Durante una charla con Polideportivo, el uruguayo confesó que Maravilla suele anticipar lo que va a pasar en los partidos: “Es una locura ese tipo. Nos ha dicho cosas que no se pueden creer”.

En ese sentido, describió que Martínez suele adelantar cuándo serán sus goles, que no paran de llegar en Avellaneda: “Te dice en el vestuario ‘va hacer un gol a los 35 minutos’ y va y lo hace. No sé qué visiones tiene él, es muy creyente. Antes de Aldosivi dijo ‘antes de los 15 o 16 voy a hacer un gol de penal’. Hizo el gol de penal y nos dijo a nosotros en el banco ‘miren el reloj’. Cosas así se dieron tres o cuatro veces más…».

Maravilla Martínez y su «milagro» en el clásico ante Independiente

En la previa del último clásico ante Independiente, el goleador de la Academia estaba prácticamente descartado por una fisura y un edema óseo en la rodilla derecha. Sin embargo, Martínez saltó al campo de juego como titular y sorprendió a propios y extraños.

Luego del partido, el delantero se refirió a su situación: “Cuando leí lo que dijeron me causó gracia: Dios no va a bajar a hablar conmigo. Tengo mucha fe y el Dios que yo predico también hace milagros. Les dije a los médicos que me había sanado a pesar de la fisura, no porque me había hablado, sino porque lo creí”.

“La rodilla se sanó y aunque el estudio dice que estoy fisurado, siento que estoy sano. Le creí a Dios y ya está”, concluyó.