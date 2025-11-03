¡Pasaron 99 años!: la racha negativa que alcanzó River luego de la dura caída con Gimnasia

El año futbolístico de River ya es para el olvido. Con la caída ante Gimnasia en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo no solo complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores, sino que también igualó una racha negativa histórica para el club. El Millonario llegó a la cuarta derrota consecutiva en condición de local (Palmeiras, Riestra y Sarmiento, más el Lobo) y la marca fue a para a los libros.

Con este inesperado golpe, River igualó una seguidilla de caídas que ¡99 años!. Además, es la primera vez que esto ocurre en el profesionalismo, debido a que la vez anterior fue en la era amateur. Ocurrió en 1926, cuando el Millo cuando todavía jugaba en el viejo estadio ubicado en Alvear y Tagle. En esa oportunidad, el equipo de Núñez cayó frente a San Lorenzo, Racing, Sportivo Palermo y Sportivo Buenos Aires.

Más marcas «históricas»

Además, esta marca es la segunda peor en la historia del club. Entre 1905 y 1906, hace casi 120 años, River llegó a un registro de siete partidos consecutivos con derrotas en condición de local, en el momento en el que su estadio estaba en la Dársena Sur.

La particularidad de esta marca es que el Millonario recién podría romperla el año que viene. Esto se debe a que por su posición en el grupo B del Clausura, en el que actualmente está sexto, todo indica que en caso de clasificar a los playoff, jugará como visitante, salvo que le toque un rival que haya terminado por debajo suyo.

Tabla Anual y Superclásico

Clasificar a la Libertadores por la tabla Anual se transformó en el gran objetivo de River y en el horizonte le quedan dos partidos de visitante. El primero será ni menos que el Superclásico en La Bombonera, previsto para el próximo domingo, y el segundo, ante Vélez en el Amalfitani. El Millonario llega a cuatro puntos de Boca con seis por jugar. Esta pelea es para acompañar a Rosario Central de manera directa.

Gallardo es cuestionado por muchos hinchas. El Superclásico será vital. (Clarin Fotos)

En el torneo local, el panorama no es tan complejo y el equipo de Gallardo está cerca de clasificar. Marcha sexto, con 21 puntos, lejos de los 31 de Central, pero con ventaja sobre sus perseguidores San Martín de San Juan (18), Talleres (17) y Gimnasia (16).