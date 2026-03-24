Maronese y San Patricio definirán el título de la Copa Provincial de Lifune

Hoy se disputaron las semifinales de la Copa Provincial de Lifune y ya quedaron resueltos los finalistas para la definición del viernes 3 de abril en la cancha de Unión de Zapala.

En Senillosa, Maronese se impuso por 1 a 0 ante Alianza de Cutral Co con uno menos y un gol sobre el final. En el primer tiempo, el Dino falló un penal que el arquero Tomás Capdevila le tapó a Jorge Piñero Da Silva.

Maro quedó con 10 por la expulsión de Nicolás Mautz pero igual pudo abrir el marcador a los 47′ del segundo tiempo con un zurdazo al primer palo de Alejandro Cerezo.

En la Chacra, San Patricio del Chañar venció por penales a Petrolero. El Santo se quedó con uno menos por la expulsión de Juan Tirao a los 30′ del complemento y, un minuto después, los de Plaza Huincul se pusieron al frente con un tanto de Gastón Barrios que la empujó luego de un centro de David Rojas.

Cuando parecía que Petro pasaba a la final, en la última jugada del partido Isaac Chavan sacó un tremendo derechazo desde afuera del área y empató agónicamente el encuentro para los del Chañar.

En los penales, Alexis Romero y Franco Reyes erraron para Petrolero y Mateo González le atajó el último a Pablo Parra para que San Patricio se imponga 3 a 2 en la tanda.

Ignacio Jara le atajó a Matías González y Pablo Figueroa falló el suyo. Los goles del Santo fueron de Osvaldo Brito, Bernardo Deliso y Leonel Ybarra. Hugo Lizama y David Rojas convirtieron los de Petro.

Confluencia – 4 de agosto, la final femenina

La final femenina de la Copa Provincial de Lifune tendrá como sorpresa a 4 de agosto de Chos Malal que venció a Atlético Neuquén. Fue por 1 a 0 con un gol de Shayra Jara.

En el segundo turno, Confluencia derrotó 2 a 1 a Unión Vecinal con un doblete de Jenifer Cárdenas. Belén Valdebenito metió el del Verde.

Las dos finales se jugarán en la cancha de Unión de Zapala. En primer turno 4 de agosto – Confluencia y en el segundo Maronese – San Patricio.