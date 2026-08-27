Martínez Quarta, con un pie afuera de River: cuál sería su destino

Martínez Quarta, uno de los más señalados en River. (Foto: Clarín Fotografía)

La dura eliminación de River ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana dejó muchos señalados además del Chacho Coudet que no seguirá como entrenador.

Uno de los más criticados es Lucas Martínez Quarta, que desde hace tiempo está en la mira de los hinchas por sus reiterados errores y flojos rendimientos.

El defensor fue el protagonista en el penal del empate del equipo colombiano. La pelota pegó en su brazo extendido y, por esa vía, el visitante igualó la serie en el Monumental.

Luego, en la tanda de penales, pateó el suyo por arriba del travesaño. Una noche para el olvido que no hizo más que acrecentar las críticas hacia su figura.

El Chino Martínez Quarta tuvo la chance de redimirse tras la mano en los 90' pero mando su penal A LA TRIBUNA.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2NXbjcudL9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

Martínez Quarta había recibido días antes una oferta del Al Sadd, de Qatar por un préstamo con obligación de compra de 5 millones de dólares según objetivos.

Inicialmente, ni el Millonario ni el jugador se vieron tentados por la propuesta pero eso podría cambiar por estas horas luego de la eliminación en la Sudamericana.

Hay chances de que se reflote la negociación y también hay interés de un club de Emiratos Árabes. En el blanco de las críticas, Martínez Quarta está más cerca de irse que de quedarse en River.

Su relación con el hincha parece no tener vuelta atrás. El defensor de 30 años fue vendido por 12 millones de euros a Fiorentina en 2020 y en 2025 volvió a cambio de 7M.