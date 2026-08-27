Coudet se aleja de River, el hincha pide a Ramón y la dirigencia va por Crespo

Hernán Crespo es el favorito de la dirigencia. Está en Atlas de México, pero listo para pegar la vuelta. (Archivo)

El Monumental fue el escenario de una nueva página negra en la historia de River. Ante Independiente Santa Fe, el Millonario se quedó afuera de la Copa Sudamericana apenas en los octavos de final y dejó a Eduardo Coudet contra las cuerdas. De hecho, hoy a la tarde sería su última práctica.

El club de Núñez solamente ganó uno de sus nueve partidos en el semestre, cayó en la Copa Argentina ante Aldosivi y está anteúltimo en el Clausura. Un cóctel letal que impone cambios y así lo hizo saber el hincha, con otro episodio en el hall del Monumental.

En esta oportunidad, el estallido fue grande. Se pidió por la inmediata renuncia de Coudet, aunque reinó el cántico de “que se vayan todos”, nombrando incluso a Stéfano Di Carlo, a la dirigencia en general y al plantel. Un grupo de hinchas también volvió a pedir por Ramón Díaz como entrenador y en los alrededores del estadio, el riojano también fue el más nombrado.

Crespo es el gran candidato

Aunque Ramón Díaz es el preferido del hincha, la dirigencia no tiene su nombre sobre la mesa y el gran candidato a tomar el puesto que seguramente dejará Coudet es Hernán Crespo, actual DT de Atlas de México.

Si bien tiene vínculo vigente con el equipo azteca, el exdelantero ya le informó a su círculo íntimo que si recibe un ofrecimiento formal por parte del Millonario no no tendrá problema en dejar su cargo para asumir el desafío de reemplazar al Chacho.

Tal es el deseo de Crespo de dirigir a River que en más de una oportunidad catalogó esta chance como el sueño de su vida, aunque respetó que en ese entonces el cargo estaba ocupado por Marcelo Gallardo, a quien considera “el más grande de todos”.

Así las cosas, en caso de que finalmente se termine el ciclo de Coudet en River, todo indica que Hernán Crespo podría asumir como entrenador, ya que no será nada difícil llegar a un acuerdo para marcharse de Atlas y asumir en el club de Núñez.