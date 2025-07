Matías Cóccaro reveló qué le dijo Lionel Messi tras su picante cruce: «Eso habla de lo que es»

En la noche del miércoles, Inter Miami tuvo un complicado partido ante Atlas por la primera fecha de la Leagues Cup. El conjunto de Florida se impuso por 2-1 con un gol agónico de Marcelo Weingandt, aunque la mayor repercusión se generó tras el festejo de Lionel Messi en la cara de Matías Cóccaro.

El ex Huracán tuvo un encontronazo con el argentino que no ocultó su enojo tras el segundo tanto de las Garzas para sellar su triunfo en el debut. Luego del encuentro, el delantero uruguayo reveló detalles del cruce que tuvo con el astro rosarino.

“Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros que fuéramos a buscar el segundo. Pero nos lo terminan haciendo a nosotros. Ahí veo los festejos y Messi lo grita delante mío. Después vino a pedirme disculpas”, soltó el Zorro en la conferencia de prensa.

Aunque lo más llamativo fue el festejo del argentino como pocas veces se lo vio. Esta reacción se generó cuando a falta de diez minutos para el final, el conjunto visitante alcanzó el empate en el marcador por intermedio de José Rivaldo Lozano Silva, pero hubo un hecho que pocos registraron.

En un video que se viralizó en redes sociales se lo ve al uruguayo festejando el gol de manera desaforada y mirando a la tribuna, sin siquiera celebrar con sus compañeros.

Esta acción que pasó un poco desapercibida parece que fue detectada por Messi, quien se vengó a los seis minutos del tiempo adicionado. Cuando todo parecía que el encuentro terminaría igualado, pero apareció el ex Boca para darle el triunfo a los de Miami.

Lionel Messi y un tenso cruce con Matías Cóccaro

Luego de que el VAR convalide el tanto, la Pulga, quien estaba junto a Rodrigo De Paul, se acercó al delantero de 27 años y le gritó el gol en la cara.

😅🇦🇷 LIONEL MESSI GRITÁNDOLE EL GOL AGÓNICO EN LA CARA A MATÍAS CÓCCARO.pic.twitter.com/CdaV3vgJeg — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 31, 2025

Aunque Cóccaro no respondió y se alejó entre risas. Pero tras el partido, terminaron a los abrazos y el uruguayo se llevó de regalo la camiseta del Diez.

Además, en conferencia de prensa elogió al argentino: “La verdad que eso habla de lo que es Messi. Ganó todo, tiene 38 años y está impecable. Viene y me grita el gol como si fuera el primero de su carrera. Ahí te das cuenta de que quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia. Cuando hay un tipo así, te cierra la boca. Con Leo no podés discutir”.

Este encuentro fue el primero de Messi luego de la suspensión que atravesó por haberse ausentado en el Juego de las Estrellas.