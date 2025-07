¿Miguel Russo afuera de Boca?: La tajante respuesta del DT

Los rumores hablan de que Russo dejará de ser el DT, pero el no piensa renunciar. (FBaires)

La crisis en Boca no tiene fin. Alcanzó su peor marca sin victorias (11 partidos), no gana desde abril, acumula salidas conflctivas de jugadores (los últimos tres, Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi), y en las últimas horas se instaló una fuerte versión: cualquiera sea el resultado ante Racing, Miguel Ángel Russo dejará de ser el entrenador.

Desde el regreso de Miguelo para el Mundial de Clubes y el segundo semestre del 2025, Boca aún no pudo ganar y cada partido parece peor que el anterior en lo estadístico, lo futbolístico y lo temperamental. Luego de la caída ante Huracán, y en medio de un vestuario caliente, las informaciones recientes hicieron florecer un rumor que rápidamente empezó a esparcirse en el Mundo Boca.

La versión es que Russo podía dejar su cargo de entrenador apenas siete partidos después de haber comenzado su tercer ciclo. Incluso, se barajó que esto podía suceder antes del próximo compromiso de Boca, ante Racing el próximo sábado 9 de agosto.

Cambios en el Consejo, pero no en el cuerpo técnico

A pesar de los rumores, el presidente Juan Román Riquelme no tendría pensado un cambio en el cuerpo técnico, pero sí en el Consejo de Fútbol y, claro, en el plantel. Además, hay un dato que no es menor: el DT no tiene pensado renunciar a su cargo y tampoco se dio el supuesto pedido de su familia de marcharse de Boca para ocuparse de su salud.

Es cierto que, puertas adentro, no lo ven del todo bien, aunque sostienen que es el entrenador indicado para comandar este momento de Boca. De todas formas, en caso que ante Racing no se dé un resultado positivo para el Xeneize, el panorama podría cambiar. La postura de Russo es clara y firme: no presentará la renuncia.

Un viejo conocido de Russo confirmó la postura del DT

Hugo Gottardi, exyudante de Russo, fue determinante en cuanto a la postura del DT al frente del equipo. «Miguel ama estar en Boca, le encanta estar. La está costando y la bola de nieve es cada vez más grande. El se hace cargo de todo, pero lo que es seguro es que no hay un solo culpable de todo esto. Está golpeado, lo veo, pero él va a dirigir a Boca hasta con un pulmotor. No va a renunciar“, dijo.