Mauricio Villa: «Tenemos un lindo plantel, queremos ganar la Copa»

Mauricio Villa conoce cómo nadie lo que es vestir la camiseta de Independiente de Neuquén. Después de pasar por buenas, malas y regulares, el delantero se ilusiona con ser campeón en la Copa Provincial de Lifune.

El capitán metió los tres goles en el triunfo ante Pacífico en el clásico. El Rojo perdía 2 a 0 y se impuso 3 a 2 de manera agónica para pasar a semifinales donde enfrentará a San Patricio del Chañar el próximo miércoles.

«Sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos se cierran bien defensivamente y tratan de buscar el gol en alguna contra. Arrancamos con tenencia de pelota, manejando el partido. Ellos se encuentran con un gol de pelota parada y eso nos golpeó. Después en una jugada desafortunada llegó el penal y se pusieron 2 a 0. Tratamos de tener la mente positiva y de ir a buscar el partido porque había tiempo. Por suerte se dieron los dos penales, para mí fueron los dos. Una llegada a destiempo del arquero y después una piña en el área. Fue clave empatar el partido rápido», repasó Villa en diálogo con Río Negro.

«En el segundo tiempo también lo fuimos a buscar, ellos se nos cerraron muy bien, tenían uno menos y no encontrábamos por ahí las herramientas como para superar esas dos líneas cuatro que nos plantearon. Por suerte sobre el final se dio ese tiro cerrado que se desvía y se mete que sirvió para lograr la victoria», agregó.

A pesar del hombre de más, por la expulsión de Lucas Soto, a Independiente le costó meter el tercero y lo logró en el quinto minuto de descuento de los seis que se adicionaron.

«Veníamos con el envión de haberlo empatado en el final del primer tiempo, teníamos todo a nuestro favor. Nos costó entrarles, tratamos de filtrar alguna pelota por el medio, tirando centros y el premio llegó sobre el final, creo que merecidamente. Algunos se quejaban de los seis minutos que adicionaron. Para mí se quedaron cortos, ellos hicieron mucho tiempo.», aseguró el goleador.

Los tres goles y lo que viene

Aunque se llevó todos los flashes por los tres goles, Villa destacó el logro colectivo y no le dio mayor importancia a su actuación individual. «Más allá de los goles uno siempre busca lo mejor para el equipo. Creo que la experiencia me dio eso, te das cuenta que no importan quién hace los goles sino que el equipo gane y juegue bien. Cuando era más chico pensaba que tenía que hacer goles todos los partidos, ahora pienso más en lo colectivo, que el equipo funcione, que uno dé lo mejor para el equipo, y creo que si todos dan lo mejor, llegan los buenos resultados«, afirmó.

Sobre San Patricio, próximo rival, el capitán analizó: «Es un equipo muy duro creo que ya nos enfrentamos anteriormente en el Regional y tienen muy buenos jugadores. Es un equipo que te sale a atacar, que juega bien muy parecido a nosotros así que va a ser un lindo partido, va a ser parejo».

El gran sueño de Independiente es salir campeón, algo que no logra desde 2019 cuando obtuvo la Copa Neuquén. «El objetivo es ganar el torneo. Tenemos un lindo plantel, se sumaron jugadores de experiencia que por ahí nos estaba faltando. Vamos paso a paso pero con la ilusión de ganarlo«, comentó.

Para este torneo, el Rojo tuvo el regreso de Manolo Berra después de 6 años en Cipolletti. «Tenemos la experiencia de Manolo, también la de Pablo Vergara, son jugadores que han estado mucho en otras categorías. Nos ayudan a crecer en lo profesional, entrenan al máximo y le enseñan eso a los más chicos. La llegada de ellos y también la de Julián Martín que lo tuvimos en el Regional y está pasando un gran momento, nos suma mucho al plantel», destacó Villa.