Mauro Zárate reveló por qué se fue de Vélez a Boca y cómo fue la pelea con sus hermanos

El pase de Mauro Zárate de Vélez a Boca a mediados de 2018 generó un gran revuelo y los hinchas del Fortín no perdonaron al delantero por su falta de palabra.

En una entrevista para el sitio Clank de Juan Pablo Varsky, el jugador que recientemente anunció su retiro del fútbol reveló detalles que no había contado sobre su decisión de aquel momento.

Zárate aseguró que no cobró un peso en su último paso por Vélez y que el presidente, Sergio Rapisarda, no cumplió con lo prometido.

«Yo no quería seguir con lo que me estaba proponiendo el presidente en ese momento, porque se estaba comportando muy mal. Yo había hecho seis meses espectaculares. No llegaba el llamado ni el pago tampoco. No llegaba nada. Lo hablé con mis hermanos y con la barra de Vélez», contó.

“Les dije: ‘Si vos podés cobrar, llámame y hacemos mitad y mitad…’. Me dolía muchísimo y en ese momento me sale pedirle perdón a la gente porque había faltado a mi palabra, y lo sigo diciendo” agregó el atacante.

“No creo que haya otra persona que haya hecho lo que hice yo, de jugar dos veces gratis. Primero lo hice cuando me venden al West Ham 2014, yo rescindí contrato y no cobré nada. Y ahora cuando volví la última vez, tampoco”, completó.

Además, dio a entender que no pudo recomponer la relación con sus hermanos, que lo criticaron públicamente por irse a Boca, especialmente Roly que fue su representante. «Me sorprendió su reacción, pero ya está, no hay vuelta atrás. A veces pasan estas cosas en las familias»

Mauro Zárate: «La final con River en Madrid fue hermosa»

En la entrevista en Clank, tampoco pasó desapercibido su recuerdo de la final de la Copa Libertadores con River de 2018. “Estaba preparadísimo, con muchas ganas. Era un lindo partido, estábamos bien, pero veníamos muy tocados en la segunda final. Era mucho mejor jugar la que nos tocaba acá en la cancha de River. Yo iba de titular”

“Guillermo no me pidió disculpas (por no ingresar en la segunda final), pero sí charlamos y me llamó para que vaya a Los Ángeles cuando estaba en Boca y le dije que no, que ya estaba. Fue una final hermosa que la perdimos, no nos tocó ganar y listo. Total él sigue siendo ídolo de Boca y acá no cambia nada”, añadió.