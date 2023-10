Messi contra Sanabria, el jugador de Paraguay que lo escupió: «No sé ni quién es el chico este»

Con gol de Nicolás Otamendi, Argentina venció 1 a o a Paraguay en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los hechos que llamó la atención fue el escupitajo contra Messi, de Antonio Sanabria.

«La verdad que no lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido y la verdad no sé ni quién es el chico este«, dijo Lionel Messi al ser consultado sobre lo que pasó con el jugador paraguayo.

«No le quiero dar importancia, sino ahora va a salir a hablar en todos lados, y es peor, se hace conocido, mejor dejarlo ahí«, expresó el capitán argentino en una nota tras el partido.

Messi arrancó el encuentro de suplente y en el segundo tiempo ingresó, un momento ovacionado por todo el estadio. Sobre el final tuvo una muy clara, con un tiro libre que pegó contra el palo.

El jugador del Inter Miami celebró volver a jugar con la Selección. «Ojalá pueda seguir sumando minutos», destacó.

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental… pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Cuándo vuelve a jugar Messi con la Selección Argentina

Tras el triunfo ante Paraguay, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá por delante en el corto plazo un nuevo enfrentamiento ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina arrancó la etapa clasificatoria de manera perfecta, con tres victorias en sus primeros tres partidos y buscará ratificar su gran presente.

Contra Perú se disputará el próximo martes 17 de octubre a las 23, en el Estadio Nacional de Lima.

El encuentro tendrá como árbitro al venezolano Jesús Valenzuela. El VAR estará a cargo del colombiano Nicolás Gallo.

_ Con información de Noticias Argentinas