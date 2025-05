Miguel Russo rompió el silencio tras la eliminación de San Lorenzo: ¿llega a Boca?

Este domingo, San Lorenzo quedó eliminado ante Platense en las semifinales del Torneo Apertura. Este resultado hizo crecer los rumores sobre la salida de Miguel Ángel Russo para que sea el nuevo entrenador de Boca. El DT habló en conferencia de prensa y se refirió al tema.

Si bien las consultas pasaban principalmente por su futuro, el entrenador del Ciclón intentó evitar referirse al tema y focalizó la conferencia a la situación del azulgrana, que venía de caer por 1-0 ante el Calamar.

Sobre los rumores que lo vinculan a Boca, el experimentado entrenador fue tajante. “Yo hablo de San Lorenzo y nada más«, sentenció. En ese sentido, destacó el trabajo de su equipo: «Es un grupo de jugadores muy jóvenes que tiene mucho camino delante”.

Al continuar las consultas sobre su continuidad, Russo evitó dar alguna certeza y abrió la puerta a una salida: “¿Si me voy a quedar? El día de hoy no te voy a responder nada, no tengo porque hablar. Voy a decirlo cuando yo quiera. Yo no escucho nada ni me interesa”.

Las otras opciones que maneja Riquelme para que dirijan en Boca

Ante la falta de confirmación de Miguel Russo, en Boca ya analizan alternativas para dirigir la práctica de este martes en Boca Predio.

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol ya tienen un plan B para comenzar la próxima semana. Como Mariano Herrón ya dio por finalizado su cuarto interinato, las alternativas que se manejan en Boca son dos: Silvio Rudman y Roberto Pompei, dos hombres del club que actualmente trabajan en inferiores.