Miguel Russo y una nueva decisión en Boca tras el silencio en conferencia de prensa
Luego del empate 1-1 ante Racing, el entrenador del Xeneize decidió no hablar ante los medios. Ahora, tomó una nueva determinación con el plantel.
Miguel Russo continúa sin poder enderezar el presente futbolística de Boca desde su llegada. El empate 1-1 ante Racing en la Bombonera estiró la racha negativa que atraviesa el Xeneize con doce partidos sin ganar. Y el entrenador está en la mira.
Mientras comienza a peligrar la clasificación a la Copa Libertadores 2026, el DT tomó la decisión de no hablar en conferencia de prensa y argumentó que «se quedó sin voz». Aunque ahora tuvo otra determinación con respecto al plantel.
Russo eligió el silencio post partido y les dio el domingo libre a los jugadores del plantel, que volverán a los entrenamientos el lunes por la tarde en el predio de Ezeiza.
Con un día y medio de descanso, los jugadores de Boca apuntarán al próximo compromiso oficial que será recién el domingo 17 de agosto, cuando el Xeneize viste a Independiente Rivadavia en Mendoza. El choque ante la Lepra será clave en la búsqueda de cortar la mala racha y conseguir el primer triunfo del semestre.
Miguel Russo y su idea para enfrentar a Independiente Rivadavia en Mendoza
Para el choque ante los mendocinos, el cuerpo técnico espera por una buena noticia. La idea del entrenador es recuperar a la dupla central titular, conformada por Nicolás Figal y Ayrton Costa.
Luego de las quejas de Leandro Paredes, quien jugó un partido y medio como único mediocampista contra Racing, Russo también tomaría la decisión táctica de sumarle un ladero.
Comentarios