Miguel Russo y una nueva decisión en Boca tras el silencio en conferencia de prensa

Miguel Russo continúa sin poder enderezar el presente futbolística de Boca desde su llegada. El empate 1-1 ante Racing en la Bombonera estiró la racha negativa que atraviesa el Xeneize con doce partidos sin ganar. Y el entrenador está en la mira.

Mientras comienza a peligrar la clasificación a la Copa Libertadores 2026, el DT tomó la decisión de no hablar en conferencia de prensa y argumentó que «se quedó sin voz». Aunque ahora tuvo otra determinación con respecto al plantel.

Russo eligió el silencio post partido y les dio el domingo libre a los jugadores del plantel, que volverán a los entrenamientos el lunes por la tarde en el predio de Ezeiza.

Con un día y medio de descanso, los jugadores de Boca apuntarán al próximo compromiso oficial que será recién el domingo 17 de agosto, cuando el Xeneize viste a Independiente Rivadavia en Mendoza. El choque ante la Lepra será clave en la búsqueda de cortar la mala racha y conseguir el primer triunfo del semestre.

Miguel Russo y su idea para enfrentar a Independiente Rivadavia en Mendoza

Para el choque ante los mendocinos, el cuerpo técnico espera por una buena noticia. La idea del entrenador es recuperar a la dupla central titular, conformada por Nicolás Figal y Ayrton Costa.

Luego de las quejas de Leandro Paredes, quien jugó un partido y medio como único mediocampista contra Racing, Russo también tomaría la decisión táctica de sumarle un ladero.