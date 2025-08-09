La decisión de Miguel Ángel Russo tras el agónico empate de Boca con Racing

Boca Juniors empató por 1-1 ante Racing en La Bombonera, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Miguel Ángel Russo mostró una mejor cara, pero no consiguió cortar la racha sin triunfos que ya acumula 12 partidos.

Con ocho partidos sin ganar, Russo representa el peor arranque de un DT en la historia de la institución. Tras el encuentro que tuvo como condimento una Bombonera caliente por el presente deportivo del Xeneize , el técnico tomó la decisión de no asistir a la conferencia de prensa.

Tras el encuentro, se conoció que el experimentado entrenador no participaría del encuentro mediático porque «no tenía voz» para presentarse a la sala de prensa y responder preguntas.

Durante todo el juego se vio a Russo delegando a Claudio Úbeda el rol de dar indicaciones, con el DT observando las acciones sin siquiera salir del banco de los suplentes, limitándose a pararse para hablar con Sifón y Juvenal Rodríguez para determinar los pasos a seguir.

El próximo compromiso de Boca será el domingo 17 de agosto, de visitante, ante Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura.