Mundial 2026: hora, TV y formaciones de Canadá – Bosnia y Estados Unidos – Paraguay

La acción del Mundial 2026 continuará este viernes con la presentación de los otros dos anfitriores de la copa que también tendrán sus respectivas ceremonias de apertura.

En primer turno, Canadá recibirá a Bosnia por el grupo B desde las 16 en el Toronto Stadium. Qatar y Suiza completan esa zona y se enfrentarán el sábado en San Francisco.

El duelo estará dirigido por el argentino Facundo Tello, uno de los tres árbitros elegidos de nuestro país junto a Yael Falcón Pérez (debuta en Suecia – Túnez el lunes) y Darío Herrera.

Canadá recién jugará el tercer Mundial de su historia luego de 1986 y 2022. Su gran desafío será pasar por primera vez la fase de grupos. De por sí buscará sumar puntos, algo que aún no consiguió ya que sufrió 6 derrotas. Bosnia viene de dar el batacazo y dejó sin copa a Italia en uno de los repechajes europeos.

A las 22 será el plato fuerte de la jornada con Estados Unidos frente a Paraguay en Los Ángeles por el grupo D que comparten con Australia y Turquía. Será un duelo de entrenadores argentinos entre Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

Los locales se ilusionan con un gran Mundial al ser la sede principal del evento. Los sudamericanos tuvieron una muy buena Eliminatoria que despertó ilusión en su país y vuelven a una copa después de 16 años. Los dos partidos serán transmitidos por TyC Sports, Telefé, y DSports.

Posibles formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Toronto Stadium

Hora: 16

TV: TyC Sports, Telefé y DSports

Estados Unidos: Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Danny Makkelie

Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles)

Hora: 22

TV: TyC Sports, Telefé y DSports