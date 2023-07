Mundial de Fútbol Femenino 2023: escuchá el hit de Gilda recreado con IA para alentar a la Selección Argentina

A menos de dos semanas para que inicie el Mundial de Fútbol Femenino 2023 que se disputará en Nueva Zelanda y Australia, una empresa de electrodomésticos recreó una reconocida canción de Gilda con Inteligencia Artificial a para apoyar al seleccionado argentino.

Las dirigidas por Germán Portanova que tendrán su debut en la Copa del Mundo el 24 de julio frente a Italia en el Eden Park, ya tienen su canción. Se trata de una versión creada con la melodía «Se me ha perdido un corazón» de Gilda.

«Hay que alentarte selección, hay que alentar de corazón, de la cabeza. Que no me importa si ganas, que no me importa si perdés, las sigo a ellas(…)», así inicia el hit de cumbia tropical dedicado a la Selección Argentina.

«Se viene la copa y las pibas se merecían su propio tema», indicaron desde Noblex a través de un posteo en su red social.

Se viene la copa y las pibas se merecían su propio tema. Por eso decidimos hacerlo usando Inteligencia Artificial y la voz detrás de muchos temas de aliento, para que ahora también las aliente a ellas. Gilda y Noblex, vamos las pibas! #HayQueAlentarteSelección pic.twitter.com/ShKEsLfBpQ — Noblex Argentina (@NoblexAr) July 10, 2023

La empresa de electrodomésticos se ha destacado por demostrar su simpatía por el fútbol a través de la creación de estrategias marketineras en apoyo al seleccionado argentino masculino y ahora, hizo lo mismo con el femenino.

Además, en el mismo posteo contaron que tomaron la decisión de crear el tema con Inteligencia Artificial, usando «la voz detrás de muchos temas de aliento«, para que ahora también las aliente a ellas.

Camino al Mundial de Fútbol Femenino 2023: cuándo juega la Selección Argentina

El inicio del torneo será el jueves 20 de julio y la final está establecida para el domingo 20 de agosto, también en la ciudad de Sidney.

Argentina participará de su cuarto Mundial Femenino donde su objetivo principal es lograr la clasificación a octavos de final por primera vez en su historia. Durante la fase regular se enfrentará a Suecia, Sudáfrica e Italia.

El debut del conjunto nacional será el 24 de julio ante las italianas en Auckland. Luego, el 27 del mismo mes jugará ante las africanas en Dunedin y cerrará la fase de grupos frente al elenco nórdico el 2 de agosto.

Con la nómina oficial de las 23 jugadoras que disputarán el Mundial, la delegación se trasladará el 13 de julio hacia San Nicolás para preparar el partido despedida ante Perú. La barilochense Miriam Mayorga integra la lista.

Tras el amistoso, las jugadoras regresarán a Buenos Aires para comenzar con los preparativos con rumbo hacia Oceanía. Las convocadas junto a cuerpo técnico, médico y ayudantes viajará en dos tandas hacia Australia entre el 16 y 17 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.