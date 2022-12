Mundial Qatar 2022: El palito de Joao Felix, la nueva estrella de Portugal, a Diego Simeone

Joao Félix, delantero de Portugal, aseguró sentir «otra alegría al jugar» en el seleccionado luso en comparación con su equipo Atlético de Madrid, en un claro mensaje contra el entrenador «Colchonero» Diego Simeone.

«La forma de jugar en Portugal y después en mi club es diferente, siento otra alegría al jugar”, declaró el atacante de 23 años.

«Cuando las condiciones son favorables, las cosas van mejor», añadió en diálogo con Sport TV.

El joven delantero y el ‘Cholo’ Simeone no tienen una buena relación en el Atlético de Madrid debido a que el DT no lo tiene en cuenta como titular y no le da los minutos que Félix siente que merece tener en cada partido del «Colchonero».

El futbolista surgido del Benfica de Portugal y que además es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid evitó hablar sobre su continuidad en el conjunto «rojiblanco».

«Estoy totalmente enfocado en el Mundial. Mi agente no me dice nada de lo que está por pasar, ni quiere hacerlo. Yo necesito estar enfocado en el presente para jugar un gran torneo», concluyó Joao Félix.