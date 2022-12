¿Otro berrinche de Cristiano? Ronaldo no entrenó con los suplentes de Portugal

Cristiano Ronaldo fue suplente en la goleada de Portugal sobre Suiza y tuvo que ver a su reemplazante Gonçalo Ramos convertir un hat-trick. La estrella lusa siempre es protagonista

El tema no finalizó con la clasificación ya que una vez más su actitud generó controversia dentro de la selección lusa. No solo porque no se quedó a festejar el triunfo junto a sus compañeros en el campo de juego, sino que este miércoles no quiso entrenarse junto a los jugadores que tuvieron poca o nula participación en la goleada por 6 a 1 ante Suiza, en el partido de octavos de final.

Los que comenzaron el partido en el banco de relevos hicieron trabajos de campo, pero Ronaldo no estuvo presente. El Bicho, quien estuvo 21 minutos en cancha, trabajó en el gimnasio pese a estar en perfectas condiciones físicas.

Ronaldo, quien estuvo en el centro de la polémica cuando llegó a la concentración por un desplante de Bruno Fernandes y por una pelea con Joao Cancelo, volvió a generar debate al decidir no ser parte de la práctica.

En ese contexto el entrenador de Portugal, Fernando Santos, dejó a ‘CR7’ en el banco de suplentes ante los helvéticos supuestamente por un «desplante» que el astro le habría hecho durante una práctica, y para colmo el equipo brilló ante Suiza, con tres goles del delantero que lo reemplazó: Gonzalo Ramos.

Más allá de ese desencuentro entre Cristiano y Santos, el delantero se mostró de buen humor durante el partido ante Suiza, celebró los goles desde el banco de suplentes.

No obstante, luego de haber ingresado a los 73 minutos en reemplazo de Joao Félix, una vez finalizado el encuentro no se quedó a celebrar la victoria con sus compañeros en el campo de juego sino que se marchó raudamente al vestuario.

Fernando Santos, en conferencia de prensa, negó cualquier inconveniente con Ronaldo. “No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y dio el ejemplo de un verdadero capitán”, señaló.

Si de partidos de grandes certámenes se trata, el ex Real Madrid no se perdía uno desde la Eurocopa 2008, ante el equipo chocolatero. Después de la clasificación de ayer, el entrenador Fernando Santos cortó una marca de 31 titularidades en fila del capitán luso.

Por otra parte, ayer CR7 realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual escribió “Increíble día para Portugal, con un resultado histórico en el principal certamen del fútbol mundial. Exhibición de lujo de un equipo lleno de talento y juventud”. Concluyó con “nuestra selección está de festejo. ¡El sueño está vivo! ¡Hasta al fin! ¡Fuerza Portugal!”.