Estudiantes debutó con victoria en Viedma y el Depo se quedó con el clásico de Roca: los resultados de la central del Mundialito

El debut de Estudiantes de La Plata en la edición 38° del Mundialito se hizo desear, debido a las condiciones climáticas en Viedma que retrasaron su primera participación. El viernes por la noche llegó su turno y fue con victoria ante los locales: derrotó 2-0 a Sol de Mayo.

En esa misma subsede, también por la Zona 1, Jorge Newbery venció a Deportivo Cultural por 1-0 y por ahora es el puntero del grupo con seis puntos, ya que en la fecha anterior había derrotado a Belgrano de Los Menucos por 2-1.

En la capital rionegrina hay siete equipos, que se enfrentarán todos contra todos en las próximas jornadas, y quien termine primero avanzará directamente a los cuartos de final, donde se enfrentará con quien avance del duelo entre los vencedores de Río Colorado y Choele Choel.

Zona 2 – Independiente de Río Colorado

En la subsede de Independiente de Río Colorado, la tercera fecha comenzó con el empate entre los locales y Deportivo La Adela, por 2-2. La jornada continuó con una victoria por la mínima de Deportivo Villa Arana por 1-0 ante Defensores de Buena Parada.

Más tarde, Juventud Agraria derrotó 2-1 a Atlético Río Colorado y Independiente de Río Colorado, que volvió a jugar, esta vez triunfó: fue 4-0 ante Villa Mitre, entre rivales de la misma ciudad.

El puntero, por ahora, es Independiente de Río Colorado, con siete puntos. Sin embargo, Juventud Agraria y Villa Arana lo persiguen desde cerca con seis unidades, pero con un partido menos jugado.

Este grupo también tiene siete equipos, que se enfrentarán todos contra todos, y los dos mejores avanzarán a los 16avos de final para medirse con los dos clasificados de Choele Choel.

Zonas 3 y 4 – Sportsman de Choele Choel

Los grupos en la sede de Choele Choel ya se definieron. Por la Zona 3, Villa Congreso de Viedma venció 5-1 a Unión de Barrios y finalizó segundo, con seis puntos. El puntero fue Sportsman de Choele Choel, que derrotó 1-0 a Boquenses de San Antonio Oeste y terminó su participación en el grupo invicto, con tres triunfos.

Por otro lado, en la Zona 4, Hilario Ascasubi (Buenos Aires) consiguió su primera victoria, por 6-0 ante Atlético Almafuerte, que no pudo sumar ningún punto en su participación. Ninguno de los dos pudo avanzar a la siguiente ronda.

Los que sí avanzaron fueron Talleres de San Antonio Oeste, primero, y Atlético Lamarque, segundo, que empataron 0-0 en la última fecha.

De esta manera, ahora se enfrentarán Sportsman de Choele Choel (1°) con Atlético Lamarque (2°) y Talleres SAO (1°) con Villa Congreso de Viedma (2°). Quienes ganen avanzarán a los 16avos de final para medirse con el primero y el segundo de la subsede de Río Colorado.

Zona 5 – Cervantes y Huergo

La categoría central de la Zona 5 jugó únicamente en la subsede de Escuela Municipal de Cervantes, que cayó por 6-0 ante Puente Molina de Luis Beltrán.

Por otro lado, Gavas FC de Choele Choel venció 2-0 a Escuela Líbero de Cervantes y CECAP Rojo y Deportivo Huergo hicieron tablas: empataron 0-0.

Con estos resultados, el puntero es Gavas FC, con seis puntos, y su escolta es CECAP, con cuatro. Con tres unidades, en los puestos 3 y 4 respectivamente, están Puente Molina y Líbero, aunque los de Luis Beltrán se imponen por diferencia de gol. Los tres mejores de esta zona avanzarán a los 16avos de final.

Zona 6 y 7 en Deportivo Roca

Por la Zona 6, en el estadio Luis Maiolino, Lanús sigue pisando fuerte y aplastó a Deportivo Noroeste por 14-0. En el debut, le ganó 11-0 a Asociación Deportiva Chos Malal, por lo que suma 25 goles en dos encuentros.

Los otros dos partidos de la zona se disputaron en el Complejo. Escuela Deportiva ATSA volvió a ganar, esta vez por 2-0 ante CECAP Azul. El encuentro restante fue victoria para AD Chos Malal por 4-0 ante Argentinos del Norte Azul. El Granate y ATSA comparten la punta con seis puntos, aunque la ventaja de gol favorece a los bonaerenses.

En la Zona 7, los locales de Deportivo Roca Naranja se quedaron con el clásico de la ciudad ante Argentinos del Norte Rojo, en el Luis Maiolino, por 4-0. La figura del encuentro fue Bayron Chayma, que se despachó con un doblete, mientras que Lionel Lientro y Faustino Ávila anotaron un gol cada uno.

Por ese mismo grupo, pero en el Complejo, Escuela Municipal de Sierra Colorada derrotó 3-1 a Colonia 17 Quinta 25 y Los Picantitos de San Antonio Oeste vencieron 1-0 a CIMAC, que aún no pudo ganar. El puntero de la zona es Deportivo Roca Naranja y lo escolta Escuela Municipal de Sierra Colorada.

Tercero en la Zona 6 está AD Chos Malal y en la Zona 7, Los Picantitos de San Antonio Oeste. Los tres mejores de cada zona avanzarán a los 16avos de final.

Zona 8 – Club Unión Alem y Progresista de Allen

Argentinos Juniors volvió a ganar en Allen, esta vez con goleada: fue 7-0 ante Deportivo Roca Azul. Sin embargo, el Bicho se encuentra segundo en el grupo, detrás de Unión de Allen Azul, que derrotó 3-0 a El Libanés de Maquinchao y le saca ventaja en la diferencia de gol, tras el abultado resultado que consiguió en la primera fecha al vencer 10-0 a Unión Blanco.

Fernández Oro, que en la primera fecha cayó ante Argentinos por la mínima, le ganó 3-0 a Unión Blanco. Los tres que ganaron en la segunda fecha son los que, momentáneamente, están avanzando a los 16avos de final del Mundialito.

La Amistad de Cipolletti: Zona 9

En Cipolletti, los locales volvieron a ganar. Esta vez fue 3-0 ante Deportivo Roca Blanco. En el otro partido, La Vecinal Tercera también ganó, por 5-1 frente a Olimpia DC.

De esta manera, La Amistad y La Vecinal Tercera son los dos clasificados a los 16avos de final del Grupo 9. En la última fecha, a disputarse durante la noche de este sábado, se enfrentarán por el primer lugar de la zona, que definirá su rival en la siguiente fase.

Zona 10 – Independiente de Catriel

Unión Deportiva Catriel mantiene un andar perfecto: disputó tres partidos y consiguió tres victorias. La última fue una goleada por 8-0 ante Pumas de Catriel.

En el otro encuentro, Independiente de Catriel Verde le ganó 3-0 a Independiente de Catriel Negro. En tanto, Escuela Roma tuvo fecha libre. Al igual que en Cipolletti, los dos mejores avanzan a los 16avos de final. De momento, quien acompaña a U.D. Catriel para avanzar a la siguiente fase es Independiente Verde, aunque resta mucho por jugar.

Zona 11 – Puerto Moreno de Bariloche

En la Cordillera llegaron los primeros partidos eliminatorios. Por las semifinales, Atlético Chicago (1°) derrotó 3-0 a Cruz del Sur (4°) y San Esteban (2°) venció 2-0 a Puerto Moreno (3°).

De esta manera, durante la noche del sábado se medirán Chicago y San Esteban en la gran final, que concluirá con el primer clasificado a los octavos de final. El equipo ganador deberá viajar al Alto Valle para continuar en la competencia.