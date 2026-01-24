SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Estudiantes debutó con victoria en Viedma y el Depo se quedó con el clásico de Roca: los resultados de la central del Mundialito

El Pincha debutó en Viedma y derrotó a los locales de Sol de Mayo. En el Estadio Luis Maiolino, Deportivo Roca goleó 4 a 0 a Argentinos del Norte Rojo y se quedó con el clásico de la ciudad.

Redacción

Por Redacción

Sol de Mayo cayó ante Estudiantes de La Plata por 2 a 0.

Sol de Mayo cayó ante Estudiantes de La Plata por 2 a 0.

El debut de Estudiantes de La Plata en la edición 38° del Mundialito se hizo desear, debido a las condiciones climáticas en Viedma que retrasaron su primera participación. El viernes por la noche llegó su turno y fue con victoria ante los locales: derrotó 2-0 a Sol de Mayo.

En esa misma subsede, también por la Zona 1, Jorge Newbery venció a Deportivo Cultural por 1-0 y por ahora es el puntero del grupo con seis puntos, ya que en la fecha anterior había derrotado a Belgrano de Los Menucos por 2-1.

En la capital rionegrina hay siete equipos, que se enfrentarán todos contra todos en las próximas jornadas, y quien termine primero avanzará directamente a los cuartos de final, donde se enfrentará con quien avance del duelo entre los vencedores de Río Colorado y Choele Choel.

Zona 2 – Independiente de Río Colorado

En la subsede de Independiente de Río Colorado, la tercera fecha comenzó con el empate entre los locales y Deportivo La Adela, por 2-2. La jornada continuó con una victoria por la mínima de Deportivo Villa Arana por 1-0 ante Defensores de Buena Parada.

Más tarde, Juventud Agraria derrotó 2-1 a Atlético Río Colorado y Independiente de Río Colorado, que volvió a jugar, esta vez triunfó: fue 4-0 ante Villa Mitre, entre rivales de la misma ciudad.

El puntero, por ahora, es Independiente de Río Colorado, con siete puntos. Sin embargo, Juventud Agraria y Villa Arana lo persiguen desde cerca con seis unidades, pero con un partido menos jugado.

Este grupo también tiene siete equipos, que se enfrentarán todos contra todos, y los dos mejores avanzarán a los 16avos de final para medirse con los dos clasificados de Choele Choel.

Zonas 3 y 4 – Sportsman de Choele Choel

Los grupos en la sede de Choele Choel ya se definieron. Por la Zona 3, Villa Congreso de Viedma venció 5-1 a Unión de Barrios y finalizó segundo, con seis puntos. El puntero fue Sportsman de Choele Choel, que derrotó 1-0 a Boquenses de San Antonio Oeste y terminó su participación en el grupo invicto, con tres triunfos.

Por otro lado, en la Zona 4, Hilario Ascasubi (Buenos Aires) consiguió su primera victoria, por 6-0 ante Atlético Almafuerte, que no pudo sumar ningún punto en su participación. Ninguno de los dos pudo avanzar a la siguiente ronda.

Los que sí avanzaron fueron Talleres de San Antonio Oeste, primero, y Atlético Lamarque, segundo, que empataron 0-0 en la última fecha.

De esta manera, ahora se enfrentarán Sportsman de Choele Choel (1°) con Atlético Lamarque (2°) y Talleres SAO (1°) con Villa Congreso de Viedma (2°). Quienes ganen avanzarán a los 16avos de final para medirse con el primero y el segundo de la subsede de Río Colorado.

Zona 5 – Cervantes y Huergo

La categoría central de la Zona 5 jugó únicamente en la subsede de Escuela Municipal de Cervantes, que cayó por 6-0 ante Puente Molina de Luis Beltrán.

Por otro lado, Gavas FC de Choele Choel venció 2-0 a Escuela Líbero de Cervantes y CECAP Rojo y Deportivo Huergo hicieron tablas: empataron 0-0.

Con estos resultados, el puntero es Gavas FC, con seis puntos, y su escolta es CECAP, con cuatro. Con tres unidades, en los puestos 3 y 4 respectivamente, están Puente Molina y Líbero, aunque los de Luis Beltrán se imponen por diferencia de gol. Los tres mejores de esta zona avanzarán a los 16avos de final.

Zona 6 y 7 en Deportivo Roca

Por la Zona 6, en el estadio Luis Maiolino, Lanús sigue pisando fuerte y aplastó a Deportivo Noroeste por 14-0. En el debut, le ganó 11-0 a Asociación Deportiva Chos Malal, por lo que suma 25 goles en dos encuentros.

Los otros dos partidos de la zona se disputaron en el Complejo. Escuela Deportiva ATSA volvió a ganar, esta vez por 2-0 ante CECAP Azul. El encuentro restante fue victoria para AD Chos Malal por 4-0 ante Argentinos del Norte Azul. El Granate y ATSA comparten la punta con seis puntos, aunque la ventaja de gol favorece a los bonaerenses.

En la Zona 7, los locales de Deportivo Roca Naranja se quedaron con el clásico de la ciudad ante Argentinos del Norte Rojo, en el Luis Maiolino, por 4-0. La figura del encuentro fue Bayron Chayma, que se despachó con un doblete, mientras que Lionel Lientro y Faustino Ávila anotaron un gol cada uno.

Por ese mismo grupo, pero en el Complejo, Escuela Municipal de Sierra Colorada derrotó 3-1 a Colonia 17 Quinta 25 y Los Picantitos de San Antonio Oeste vencieron 1-0 a CIMAC, que aún no pudo ganar. El puntero de la zona es Deportivo Roca Naranja y lo escolta Escuela Municipal de Sierra Colorada.

Tercero en la Zona 6 está AD Chos Malal y en la Zona 7, Los Picantitos de San Antonio Oeste. Los tres mejores de cada zona avanzarán a los 16avos de final.

Zona 8 – Club Unión Alem y Progresista de Allen

Argentinos Juniors volvió a ganar en Allen, esta vez con goleada: fue 7-0 ante Deportivo Roca Azul. Sin embargo, el Bicho se encuentra segundo en el grupo, detrás de Unión de Allen Azul, que derrotó 3-0 a El Libanés de Maquinchao y le saca ventaja en la diferencia de gol, tras el abultado resultado que consiguió en la primera fecha al vencer 10-0 a Unión Blanco.

Fernández Oro, que en la primera fecha cayó ante Argentinos por la mínima, le ganó 3-0 a Unión Blanco. Los tres que ganaron en la segunda fecha son los que, momentáneamente, están avanzando a los 16avos de final del Mundialito.

La Amistad de Cipolletti: Zona 9

En Cipolletti, los locales volvieron a ganar. Esta vez fue 3-0 ante Deportivo Roca Blanco. En el otro partido, La Vecinal Tercera también ganó, por 5-1 frente a Olimpia DC.

De esta manera, La Amistad y La Vecinal Tercera son los dos clasificados a los 16avos de final del Grupo 9. En la última fecha, a disputarse durante la noche de este sábado, se enfrentarán por el primer lugar de la zona, que definirá su rival en la siguiente fase.

Zona 10 – Independiente de Catriel

Unión Deportiva Catriel mantiene un andar perfecto: disputó tres partidos y consiguió tres victorias. La última fue una goleada por 8-0 ante Pumas de Catriel.

En el otro encuentro, Independiente de Catriel Verde le ganó 3-0 a Independiente de Catriel Negro. En tanto, Escuela Roma tuvo fecha libre. Al igual que en Cipolletti, los dos mejores avanzan a los 16avos de final. De momento, quien acompaña a U.D. Catriel para avanzar a la siguiente fase es Independiente Verde, aunque resta mucho por jugar.

Zona 11 – Puerto Moreno de Bariloche

En la Cordillera llegaron los primeros partidos eliminatorios. Por las semifinales, Atlético Chicago (1°) derrotó 3-0 a Cruz del Sur (4°) y San Esteban (2°) venció 2-0 a Puerto Moreno (3°).

De esta manera, durante la noche del sábado se medirán Chicago y San Esteban en la gran final, que concluirá con el primer clasificado a los octavos de final. El equipo ganador deberá viajar al Alto Valle para continuar en la competencia.


Temas

Argentinos del Norte

Deportivo Roca

Estudiantes de La Plata

Mundialito

Mundialito Infantil

Sol de Mayo

El debut de Estudiantes de La Plata en la edición 38° del Mundialito se hizo desear, debido a las condiciones climáticas en Viedma que retrasaron su primera participación. El viernes por la noche llegó su turno y fue con victoria ante los locales: derrotó 2-0 a Sol de Mayo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios