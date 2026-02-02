SUSCRIBITE Diario papel
Futbol Deportes

Nicolás Barros Schelotto metió otro golazo en Gimnasia: tiro libre al ángulo contra Aldosivi

Después del gol olímpico a Racing, Nicolás Barros Schelotto se volvió a lucir con su pegada con un golazo de tiro libre ante Aldosivi.

Redacción

Por Redacción

Nicolás Barros Schelotto metió un golazo de tiro libre. (Foto: Fotobaires)

Nicolás Barros Schelotto metió un golazo de tiro libre. (Foto: Fotobaires)

Nicolás Barros Schelotto demostró tener una de las mejores pegadas del fútbol argentino con otro golazo de pelota parada ante Aldosivi.

El volante Gimnasia venía de hacerle un gol olímpico a Racing y ahora se despachó con un terrible derechazo de tiro libre ante el Tiburón.

El hijo de Guillermo pateó con muy poco ángulo desde la derecha y la colgó en el ángulo del segundo palo en una ejecución similar a la que hizo contra la Academia.

El Lobo no pudo aguantar la ventaja y Aldosivi lo empató de penal en el complemento. Federico Gino se hizo cargo del remate y convirtió el 1 a 1.

Sobre el final, Gimnasia se puso nuevamente al frente con un gol de Agustín Auzmendi y aumentó la diferencia con un tanto de penal de Marcelo Torres para el 3 a 1.


Temas

Aldosivi

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Nicolás Barros Schelotto demostró tener una de las mejores pegadas del fútbol argentino con otro golazo de pelota parada ante Aldosivi.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios