Nicolás Barros Schelotto metió otro golazo en Gimnasia: tiro libre al ángulo contra Aldosivi
Después del gol olímpico a Racing, Nicolás Barros Schelotto se volvió a lucir con su pegada con un golazo de tiro libre ante Aldosivi.
Nicolás Barros Schelotto demostró tener una de las mejores pegadas del fútbol argentino con otro golazo de pelota parada ante Aldosivi.
El volante Gimnasia venía de hacerle un gol olímpico a Racing y ahora se despachó con un terrible derechazo de tiro libre ante el Tiburón.
El hijo de Guillermo pateó con muy poco ángulo desde la derecha y la colgó en el ángulo del segundo palo en una ejecución similar a la que hizo contra la Academia.
"Nicolás Barros Schelotto":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 2, 2026
Por su gol ante Aldosivi en el #TorneoAperturapic.twitter.com/3RlFSLzm7O
El Lobo no pudo aguantar la ventaja y Aldosivi lo empató de penal en el complemento. Federico Gino se hizo cargo del remate y convirtió el 1 a 1.
Sobre el final, Gimnasia se puso nuevamente al frente con un gol de Agustín Auzmendi y aumentó la diferencia con un tanto de penal de Marcelo Torres para el 3 a 1.
