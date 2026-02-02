Boca vuelve al mercado de pases tras la lesión de Battaglia: ¿Cuáles son las alternativas?

Boca venció por 2-0 a Newell’s por la 3° fecha del Clausura. Los protagonistas del triunfo fueron Santiago Ascacibar y Ángel Romero, quienes sumaron sus primeros minutos con la camiseta del Xeneize. Tras el encuentro, Claudio Úbeda y la dirigencia vuelven a poner el foco en el mercado de pases.

Tras la grave lesión de Rodrigo Battaglia, que lo dejará afuera de las canchas por aproximadamente seis meses, el Xeneize recibió la posibilidad por reglamento de incorporar a un futbolista en los próximos diez días.

Los puestos apuntados son un extremo y un centrodelantero, aunque solo podrá sumar un jugador con este cupo por lesión. Tras la salida de Brian Aguirre a Estudiantes, el sector derecho del ataque quedó despoblado y se buscaría algunas alternativas: por el momento no hay nombres concretos.

Diferente es el caso del «9», ya que se habla del posible arribo de Ezequiel «Chimy» Ávila, actualmente en el Betis. No sería una negociación sencilla, ya que de darse seguramente será por una venta. Cabe destacar que todavía no ha llegado ninguna oferta al club español.

«Chimy» anotó este domingo en la victoria del Betis.

Otro nombre en carpeta es Matías Arezo, futbolista uruguayo de Peñarol, que es del gusto de Úbeda. En los últimos días, se conoció que fue ofrecido a Boca, pero desde el Manya aclararon que no fue así y cerraron la posibilidad de una salida.

El futuro de Blondel

Para el partido frente a Newell’s, Lucas Blondel no fue convocado por Úbeda y comenzaron las alarmas por una posible salida del lateral. El ex Tigre estuvo muy cerca de irse a Argentinos en este mercado de pases, pero el Xeneize frenó el pase por la salida de Advíncula.

Cuando parecía que volvería a ser tenido en cuenta, el DT lo dejó afuera de la lista y en las últimas horas se conoció cuál será la decisión que tomará la dirigencia con él. Según Tato Aguilera, «va tener una resolución la semana que viene y lo más seguro es que se irá al exterior para liberar un cupo«. De esta forma, el Xeneize podría sumar a un futbolista hasta el 18 de marzo. Allí podría darse la llegada de un extremo, un puesto que necesita reforzar el Xeneize en una temporada con Copa Libertadores.