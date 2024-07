Nicolás Mazzola y su regreso a Sol de Mayo: «Sentí que era el momento de volver»

Si se tienen en cuenta los nombres, Sol de Mayo concretó uno de los refuerzos más importantes del año en el Federal A con el regreso de Nicolás Mazzola.

El delantero, de extensa carrera en primera división y en el exterior, volvió vigente a los 34 años.

Viene de un paso por el fútbol de Guatemala en el Xinabajul. Como todavía no llegó el transfer, el atacante no pudo debutar el último domingo en el triunfo ante Kimberley pero espera hacerlo la próxima fecha frente a Olimpo en Bahía Blanca.

“Estoy feliz de estar de vuelta en la ciudad y en mi club, donde me críe. Espero poder estar pronto a disposición de Diego Galván”, expresó Mazzola en diálogo con “Subite al Podio” de RN Radio.

“En mayo vine de vacaciones cuando terminó el torneo en Guatemala. Inicialmente no estaba en los planes quedarme, tenía algunas propuestas del Nacional B y de afuera. Pero viendo cómo estaba el club, sentí que era el momento para pegar la vuelta”, relató.

El jugador contó que fue a todos los partidos de Sol de local desde que volvió a Viedma, incluso antes de arreglar su regreso al club.

Sobre el triunfo del domingo ante Kimberley señaló: “Los chicos hicieron un partidazo, se jugó como lo habíamos pensado, como lo teníamos que jugar. Ahora tenemos otra final contra Olimpo, será difícil pero no imposible, así que con las expectativas y las ganas de clasificar”.

Mazzola se fue de Sol de Mayo a los 14 años para ir a las inferiores de Independiente donde luego debutó en Primera. También vistió las camisetas de Locarno de Suiza, Villa San Carlos, Instituto, Gimnasia de La Plata, O’Higgins de Chile, Unión de Santa Fe, Panetolikos de Grecia, Arsenal y Atlanta. Además jugó un Sudamericano y un Mundial Sub 17 con la Selección Argentina.

“El club está totalmente cambiado, con instalaciones y comodidades espectaculares. Tenemos que estar a la altura de ese crecimiento. Están dadas las condiciones para dar el salto”, aseguró el delantero.

Respecto a los logros en su carrera, repasó: “superé todas las expectativas que podía tener. Estoy feliz de la carrera que hice. Me fui a los 14 años de acá con un sueño, como muchos chicos, de poder jugar en primera. Me tocó vivir cosas que jamás había soñado. Hoy volver acá me genera una inyección anímica que quiero aprovechar”.

A diferencia de lo que ocurre con otros futbolistas que emigran, Mazzola nunca perdió su apego por la capital rionegrina donde nació. “Yo soy un loco de mi ciudad. Yo amo Viedma. Siempre que podía volvía y pasé todas las fiestas acá, eso no lo negociaba. Es otra etapa de mi vida, me fui solo y ahora somos cuatro”, comentó.

Sobre los detalles del regreso y cómo se dio el acercamiento, el atacante reveló: “Me llamaron cuando estaba en Guatemala pero todavía no estaba seguro. Cuando volví acá de vacaciones empecé a rechazar las ofertas de otros clubes porque no quería volver a Buenos Aires. Inconscientemente estaba haciendo todo para quedarme. Cuando arreglé me di cuenta que es lo que estaba buscando”.

Sol de Mayo visitará este domingo a Olimpo en Bahía Blanca y cerrará la primera fase de local ante Cipolletti. Para clasificar está casi obligado a ganar los dos partidos. Mientras tenga chances matemáticas, la ilusión está.

Escuchá a Nicolás Mazzola en «Subite al Podio» de RN Radio

