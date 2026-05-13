Pastel de calabacín y berenjena gratinado: una receta liviana, rendidora y perfecta para los días frescos

Con capas de verduras,queso gratinado y una preparación simple, el pastel de calabacín y berenjena se convirtió en una de esas recetas ideales para resolver un almuerzo o cena sin demasiadas complicaciones. Es una opción liviana, sabrosa y muy versátil, ya que puede servirse sola o acompañada con arroz, ensaladas o carnes.

Además de ser económica y rendidora, permite aprovechar verduras de estación y sumar más vegetales a las comidas cotidianas. El toque gratinado le aporta textura y un sabor especial que transforma ingredientes simples en un plato reconfortante.

Qué ingredientes se necesitan

Para una fuente mediana:

2 berenjenas

2 calabacines o zucchinis

1 cebolla

2 dientes de ajo

300 gramos de salsa de tomate

200 gramos de queso mozzarella o cremoso

50 gramos de queso rallado

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Orégano

Opcional: jamón cocido o carne picada salteada

Cómo preparar el pastel de calabacín y berenjena

Cortar las berenjenas y los calabacines en rodajas finas.

Salar las berenjenas y dejarlas reposar unos 20 minutos para quitar el amargor. Luego secarlas.

Dorar las verduras en una sartén o plancha con un poco de aceite de oliva.

En otra sartén, rehogar la cebolla y el ajo picados. Agregar la salsa de tomate y condimentar.

En una fuente para horno, colocar una capa de verduras, una de salsa y una de queso. Repetir el procedimiento hasta completar.

Terminar con queso rallado por encima para lograr el gratinado.

Llevar al horno fuerte durante unos 25 minutos hasta que el queso quede dorado.

La receta puede adaptarse según los gustos y lo que haya en casa. Algunas personas agregan carne picada, pollo desmenuzado o jamón para hacerla más completa. También puede prepararse con queso descremado o sumar ricota para una versión más suave.

Otra ventaja es que se puede cocinar con anticipación y recalentar antes de servir, ya que el gratinado mantiene muy bien la textura y el sabor.