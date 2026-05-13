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Pastel de calabacín y berenjena gratinado: una receta liviana, rendidora y perfecta para los días frescos

Con capas de berenjena, calabacín y queso gratinado, esta receta se convirtió en una opción ideal para quienes buscan una comida casera, simple y llena de sabor.

Redacción

Por Redacción

Pastel de calabacín y berenjena gratinado. Imagen ilustrativa.

Pastel de calabacín y berenjena gratinado. Imagen ilustrativa.

Con capas de verduras,queso gratinado y una preparación simple, el pastel de calabacín y berenjena se convirtió en una de esas recetas ideales para resolver un almuerzo o cena sin demasiadas complicaciones. Es una opción liviana, sabrosa y muy versátil, ya que puede servirse sola o acompañada con arroz, ensaladas o carnes.

Además de ser económica y rendidora, permite aprovechar verduras de estación y sumar más vegetales a las comidas cotidianas. El toque gratinado le aporta textura y un sabor especial que transforma ingredientes simples en un plato reconfortante.

Qué ingredientes se necesitan

Para una fuente mediana:

  • 2 berenjenas
  • 2 calabacines o zucchinis
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 300 gramos de salsa de tomate
  • 200 gramos de queso mozzarella o cremoso
  • 50 gramos de queso rallado
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Orégano
  • Opcional: jamón cocido o carne picada salteada

Cómo preparar el pastel de calabacín y berenjena

  • Cortar las berenjenas y los calabacines en rodajas finas.
  • Salar las berenjenas y dejarlas reposar unos 20 minutos para quitar el amargor. Luego secarlas.
  • Dorar las verduras en una sartén o plancha con un poco de aceite de oliva.
  • En otra sartén, rehogar la cebolla y el ajo picados. Agregar la salsa de tomate y condimentar.
  • En una fuente para horno, colocar una capa de verduras, una de salsa y una de queso. Repetir el procedimiento hasta completar.
  • Terminar con queso rallado por encima para lograr el gratinado.
  • Llevar al horno fuerte durante unos 25 minutos hasta que el queso quede dorado.

La receta puede adaptarse según los gustos y lo que haya en casa. Algunas personas agregan carne picada, pollo desmenuzado o jamón para hacerla más completa. También puede prepararse con queso descremado o sumar ricota para una versión más suave.

Otra ventaja es que se puede cocinar con anticipación y recalentar antes de servir, ya que el gratinado mantiene muy bien la textura y el sabor.


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Receta fácil

Con capas de verduras,queso gratinado y una preparación simple, el pastel de calabacín y berenjena se convirtió en una de esas recetas ideales para resolver un almuerzo o cena sin demasiadas complicaciones. Es una opción liviana, sabrosa y muy versátil, ya que puede servirse sola o acompañada con arroz, ensaladas o carnes.

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