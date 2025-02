Nicolás Tagliafico opinó sobre su vuelta al fútbol argentino y lo destrozó: «No está al máximo nivel»

Nicolás Tagliafico rompió el silencio en las últimas horas sobre las chances de su regreso al fútbol argentino. El lateral campeón del mundo ilusionó a los hinchas de Independiente y Banfield, aunque lanzó una durísima opinión sobre el fútbol nacional.

El defensor de la Selección Argentina fue consultado sobre su posible regreso al país, aunque fue tajante y lo negó, al menos en el corto plazo, debido al bajo nivel del fútbol argentino.

Tagliafico descartó la chance de jugar en el corto plazo en Argentina y aseguró que quiere seguir compitiendo frente a las potencias europeas. «Yo nunca digo nunca, porque al final no sé qué va a pasar con mi vida. Hoy te contaba que ya se me termina el contrato acá y no sé dónde voy a ir los próximos años», comentó.

Nicolás Tagliafico opinó sobre las chances de volver al fútbol argentino.

En ese sentido, dejó en claro que no sabe cómo continuará su carrera, pero quiere seguir en Europa. «Todavía no tengo nada. Me gustaría mantenerme en la élite lo más posible. Quiero tratar de sentirme lo más fuerte posible. Jugar contra los mejores jugadores el mayor tiempo posible. Hasta cuando me dé cuenta de que ya no doy para más», planteó.

La durísima opinión de Nicolás Tagliafico sobre el fútbol argentino

Con respecto a la posibilidad de retornar al país, adelantó que lo haría más cerca del final de su carrera. «Quizá suena un poco a querer volver a Argentina cuando estés arruinado. Pero siento que al final yo siempre fui así, muy competitivo en el sentido de quiero desafiarme a mí mismo, quiero seguir compitiendo al máximo nivel», sostuvo.

Y fue contundente sobre su decisión de cara al futuro: «Siento que hoy el fútbol argentino no está al máximo nivel. Entonces digo que si tengo la posibilidad de seguir acá en Europa, lo voy a hacer hasta donde pueda».