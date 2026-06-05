Drones militares de última generación y apoyo logístico: el acuerdo clave que firmó la Argentina con Estados Unidos

Las Fuerzas Armadas argentinas darán un salto tecnológico y logístico de envergadura tras sellar un nuevo e importante entendimiento bilateral con los Estados Unidos. En el marco de una política de alineamiento y profundización de los lazos en materia militar, ambas naciones firmaron dos cartas de intención estratégicas que permitirán al país acceder de manera ágil a plataformas de sistemas aéreos no tripulados (drones) y equipos de contramedidas (antidrones), herramientas de vanguardia que hoy resultan determinantes en los conflictos internacionales.

Los documentos fueron rubricados de forma conjunta por el ministro de Defensa de la Nación, teniente general Carlos Presti, y el embajador estadounidense, Peter Lamelas. El objetivo central de esta iniciativa es «ampliar la cooperación logística y tecnológica entre ambos países», abriendo una puerta directa para robustecer el equipamiento y el adiestramiento de las fuerzas de seguridad locales.

Según consignó el diario La Nación, el entendimiento se produce en un escenario de fuerte acercamiento político, que tuvo uno de sus hitos recientes a finales de abril de este 2026 con la visita del presidente Javier Milei al portaaviones nuclear norteamericano USS Nimitz en aguas del Atlántico Sur. El pacto actual coincide además con el desarrollo de la segunda fase del ejercicio combinado «Daga Atlántica», un operativo donde tropas especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de ambos países se entrenan de forma coordinada.

Suministro de combustible y el mercado digital de drones que abre Estados Unidos

La primera de las cartas de intención apunta al ámbito del soporte de suministros. El acuerdo busca regular de manera formal el abastecimiento recíproco de combustible para operaciones militares, utilizando como base el Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA) que se encuentra vigente entre Buenos Aires y Washington desde el año 2009. Este punto es clave para agilizar el intercambio de recursos cuando las variables operativas en el terreno lo exijan.

¡Esto es liderazgo! 🇺🇸🇦🇷



Firmamos dos acuerdos clave en defense que permiten a la Argentina acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, y convertirse en el primer país del hemisferio en unirse a la plataforma de drones y sistemas antidrones del Ejército de EE.UU.… pic.twitter.com/tuINAofVDc — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) June 4, 2026

Por otra parte, el segundo documento establece el ingreso de la Argentina en los denominados Mercados Digitales de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y de Sistemas de Contramedidas (C-UAS). De acuerdo a lo detallado por las autoridades de Defensa, este paso estructurará “una plataforma centralizada en la que los países participantes accederán de manera ágil a estas tecnologías previamente evaluadas y certificadas por el ámbito militar de la Defensa”.

En la práctica, las Fuerzas Armadas podrán incorporar tecnología certificada por los estándares norteamericanos sin las demoras burocráticas usuales del mercado internacional de armas. Al suscribir la declaración, tanto Presti como Lamelas coincidieron en remarcar que la implementación de drones constituye actualmente uno de los campos de mayor innovación y aceleración estratégica en la doctrina militar contemporánea.

Vehículos autónomos y tecnología de Exo SA: los proyectos locales para el Ejército

La incorporación de estas nuevas tecnologías encuentra un terreno fértil de experimentación en el sur argentino. Fuentes castrenses confirmaron a La Nación que las unidades de Infantería y Caballería arrastran un historial de más de diez años utilizando este tipo de naves no tripuladas para misiones específicas de reconocimiento, vigilancia y seguridad. Sin embargo, el salto hacia plataformas con capacidad ofensiva directa es mucho más reciente.

Como antecedente inmediato, durante el mes de abril de este año, el Ejército Argentino desplegó un intenso entrenamiento en suelo patagónico. En el denominado «Ejercicio Kekén», la fuerza terrestre realizó exigentes pruebas operativas de sus drones de ataque en un despliegue de armas combinadas que involucró el movimiento de vehículos blindados a rueda Stryker, tanques TAM, piezas de artillería, ingenieros y tropas aerotransportadas de operaciones especiales.

La llegada de los nuevos paquetes de asistencia técnica y contramedidas defensivas bajo el amparo de los acuerdos con los Estados Unidos servirá para complementar proyectos de desarrollo local. Se trata de la versión actualizada del vehículo terrestre no tripulado PM EA 1 (presentado recientemente en la Expo Ejército 2026), el cual fue desarrollado en conjunto por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército y la firma Exo SA con la capacidad de transportar y coordinar drones de ataque tipo cuadricóptero.