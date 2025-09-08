Pacífico y Confluencia ganaron en la ida de cuartos de final de la Copa Federal femenina

En el arranque de los cuartos de final patagónicos de la Copa Federal femenina de fútbol, los equipos de Neuquén en competencia pisaron fuerte.

Pacífico derrotó 3 a 1 a Cruz del Sur en Bariloche mientras que Confluencia se impuso 1 a 0 ante Independiente de Trelew como local.

Las Decanas lograron una gran victoria como visitantes con goles de Lucía Soto, Carla Isolabella y Manuela Alemán. Para las locales convirtió Ara Huinchaqueo.

En el caso de Confluencia, el único gol en la tarde neuquina lo anotó Jazmín Puñi. Los partidos de vuelta serán el próximo domingo.

Los demás cruces y clasificados

En los otros cruces de cuartos de final en la región patagónica, Hispano Americano de Río Gallegos le ganó 2 a 1 a Deportivo Nocheros de Las Heras como visitante y Boxing de Río Gallegos igualó 1 a 1 como local con Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia.

De los ocho equipos en cuartos, el campeón representará a la Patagonia en el cuadro final del torneo que se disputará en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza junto a clubes de primera división. Confluencia, en dos ocasiones, y Pacífico, en una, ya la jugaron.

Los clasificados de las otras regiones del interior ya se definieron y son: Independiente Rivadavia de Mendoza (Cuyo), Juventud Unida de Tandil (Buenos Aires Pampeana Sur), Somisa de San Nicolás (Buenos Aires Pampeana Norte), Atlético Tucumán (Norte), Central Córdoba de Santiago Del Estero (Centro), Guaraní Antonio Franco de Posadas (Litoral Norte) y Santa María De Oro de Concordia (Litoral Sur).