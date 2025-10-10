Paredes explicó por qué no viajó al velatorio de Russo: «Miguel hubiese querido que me quede acá»

Leandro Paredes contó por qué decidió quedarse en Miami en la concentración de la Selección y no viajar a Argentina para el velatorio de Miguel Ángel Russo.

El entrenador de Boca murió el miércoles y el jueves fue su despedida en la Bombonera. El volante ya estaba en Estados Unidos y resolvió quedarse allá.

Paredes aseguró que «quería estar cerca» pero que el cuerpo técnico de Russo le dijo que la voluntad del entrenador en este caso hubiera sido que se quede a jugar en la Selección que esta noche enfrentará a Venezuela.

«Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos», afirmó el mediocampista.

«A mí me lo comunicó el presidente, Chiqui Tapia, porque justo pasábamos por ahí. Se lo habían dicho uno o dos minutos antes. Fue en el medio de un entrenamiento. El dolor fue muy grande», reveló sobre el momento en que conoció la noticia.

«Me quedo con todo. El legado que deja, la huella que el tiempo no borrará. Ganó lo más importante de este ambiente que es el respeto de todo el mundo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de respeto, de cómo nos hizo vivir el deporte, la pasión, lo que ha hecho por el fútbol argentino y el club. Me lo llevo conmigo», agregó Paredes.

«La gente del entorno le recomendaba quedarse en casa pero se enojaba. Lo que le daba fuerza era quedarse en el club y seguir con el fútbol», concluyó.

En una decisión similar, Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, decidió jugar hoy en Tigre contra Newell’s en Rosario. Al igual que Paredes, aseguró que su papá «lo hubiera querido así».